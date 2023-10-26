大啖高雄海味！高雄國際食品展高雄海味專區開賣

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陳其邁表示，高雄市政府持續透過不同的管道，來促銷高雄的農漁特產品，希望藉由食品展的機會，讓更多人認識和品嚐高雄的美味農漁產品。
陳其邁說，高雄在這次的國際食品展中，具有主場優勢，因此功夫盡展，要讓大家見證高雄好吃的農漁特產品，此次更是國際交流的絕佳機會，透過各國展示各自出色的農產品，台灣也正在努力成為一個自由貿易的國家，持續提高台灣農漁產品在國際市場上的競爭力，同時也期待能夠促進更多國際交流，讓台灣的農漁特產品媒合到更多優良廠商。
高雄市政府海洋局代理局長黃登福指出，此次海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區展區，邀集高雄市22家優質在地水產業者，其堅強的黃金陣容，展出品項包含冷凍水產品、調理水產食品與休閒食品等各式水產品。
黃登福並指出，今年海味專區各家業者也積極展出自家精選商品，推出各式展場限定優惠，正是民眾採買海味的好時機，有集結各式生鮮、冷凍加工及各式休閒食品，產品多樣，還有主打鮮味十足的石斑魚系列商品，以及虱目魚、午仔魚及鱸魚等商品，可供消費者選擇，並符合民眾現代化的烹煮及飲食習慣，以及多樣化的即食商品等，應有盡有，民眾來高雄食品展選購，必定滿載而歸。