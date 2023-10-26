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大啖高雄海味！高雄國際食品展高雄海味專區開賣

▲2023高雄國際食品展在高雄展覽館南館開展。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)
▲2023高雄國際食品展在高雄展覽館南館開展。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)

記者黃守作／高雄報導

2023高雄國際食品展於今(26)日，在高雄展覽館南館開展，高雄市長陳其邁表示，高雄農漁產業在去(111)年產值高達約627億新台幣，並呈現出多樣獨特的優質產品，且高雄的漁業如鱸魚、虱目魚、養殖石斑等產值佔全國第2名，遠洋漁業佔全台灣產值約9成以上，鼓勵民眾支持在地產業。

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▲高雄國際食品展在高雄展覽館南館開展，有來自日本、美國等11國參展，共同推廣行銷豐富、美味的多元食品。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)
▲高雄國際食品展在高雄展覽館南館開展，有來自日本、美國等11國參展，共同推廣行銷豐富、美味的多元食品。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)
高雄國際食品展開幕式，是由高雄市長陳其邁、經濟部國際貿易署高雄辦事處主任盧惠珠、中華民國對外貿易發展協會秘書長王熙蒙等人共同主持，並為高雄市政府海洋局的高雄海味專區及農業局的高雄物產館展區開賣揭幕。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)
陳其邁表示，高雄市政府持續透過不同的管道，來促銷高雄的農漁特產品，希望藉由食品展的機會，讓更多人認識和品嚐高雄的美味農漁產品。

▲高雄市長陳其邁參觀食品展各家攤位，大啖高雄海味，鼓勵民眾支持在地產業。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)
▲高雄市長陳其邁參觀食品展各家攤位，大啖高雄海味，鼓勵民眾支持在地產業。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)

  
陳其邁說，高雄在這次的國際食品展中，具有主場優勢，因此功夫盡展，要讓大家見證高雄好吃的農漁特產品，此次更是國際交流的絕佳機會，透過各國展示各自出色的農產品，台灣也正在努力成為一個自由貿易的國家，持續提高台灣農漁產品在國際市場上的競爭力，同時也期待能夠促進更多國際交流，讓台灣的農漁特產品媒合到更多優良廠商。

▲高雄市長陳其邁為海洋局的高雄海味專區開賣揭幕。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)
▲高雄市長陳其邁為海洋局的高雄海味專區開賣揭幕。(圖／記者黃守作攝，2023.10.26)
高雄市政府海洋局代理局長黃登福指出，此次海洋局在高雄國際食品展設立高雄海味專區展區，邀集高雄市22家優質在地水產業者，其堅強的黃金陣容，展出品項包含冷凍水產品、調理水產食品與休閒食品等各式水產品。

黃登福並指出，今年海味專區各家業者也積極展出自家精選商品，推出各式展場限定優惠，正是民眾採買海味的好時機，有集結各式生鮮、冷凍加工及各式休閒食品，產品多樣，還有主打鮮味十足的石斑魚系列商品，以及虱目魚、午仔魚及鱸魚等商品，可供消費者選擇，並符合民眾現代化的烹煮及飲食習慣，以及多樣化的即食商品等，應有盡有，民眾來高雄食品展選購，必定滿載而歸。

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