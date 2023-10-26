高顏值米克斯懷孕！網友讚牠美搶收養 4幼犬出生嚇跑：麝香豬？
過去一名山東女子在微博分享，表示自己會去家後面的車棚餵食被飼主棄養的黃汪「薯條」，後來女子把「薯條」帶去看獸醫，才知道她已經懷孕。由於「薯條」的外貌相當漂亮，當時候不少人在網路上就宣稱要收養「薯條」的小孩，沒想到最近「薯條」生出寶寶之後，卻讓不少人打退堂鼓，態度180度大轉變，讓人哭笑不得。
記者張嘉哲/綜合報導
過去該名女子在遇到被棄養的「薯條」時，薯條對人類是充滿戒心，也不輕易吃女子投餵的狗糧，後來看到的女子的寵物狗當著牠的面吃了，「薯條」確認沒讀才敢吃，後來送去檢查才知道原來「薯條」已經懷孕，雖然自己曾被棄養，但因為知道自己懷孕，一定要讓自己肚中寶寶有好歸宿，才鼓起勇氣接近女子。
狗狗後來也被好心人暫時領養，飼主也將過程紀錄發上網，「薯條」雖然是一隻米克斯，但卻擁有超高顏值，影片曝光後獲得大批網友讚賞「耳朵好長好像狐狸」、「天阿！顏值超高的」、「真的有一股仙氣感，小孩有開放領養嗎？」、「想要領養牠的小孩，可以幫忙」。
而近日「薯條」順利生下4隻狗寶寶，沒有想到的是，寶寶們竟然呈現五顏六色，有一隻是和「薯條」較近的褐色，有一隻是全白色，有兩隻則是乳牛的配色，還被網友調侃是「麝香豬造型」，飼主表示，距離小狗睜眼還有五天，幼犬們也許能驚天逆襲，期待寶寶都能跟媽媽一樣正。但卻有不少網友搞笑表示「我本來想領養，但先緩緩，再觀察觀察」、「兩隻淺色的沒問題，不過這麝香豬是什麼類型呀？」也有人提到應該是「邊牧」，可能要等長大才知道。