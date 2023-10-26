「朝九晚五」實在撐不住！美國新鮮人拍片哭訴：下班沒時間見朋友
美國一位剛大學畢業的社會新鮮人布里（Brielle），在社群網路上分享自己的上班生活，透露每天朝九晚五、一周工作40小時，再加上來回通勤的時間後，讓布里無奈表示自己沒有個人生活，「沒時間煮晚餐」、「沒精力見朋友」，講到傷心處更直接在鏡頭前淚崩。
記者倪浩軒/綜合報導
布里日前在TikTok以「朝九晚五，你還有時間留給自己的人生嗎？」為題分享影片，講述自己上班後的心路歷程，已經獲得將近20萬網友按讚，引發熱議。布里在影片中表示，自己壓力很大，變得很情緒化，找到工作後，因為負擔不起工作地點周遭房子的租金，只能每天通勤，早上7點半搭火車去上班，下班後最快也得晚上6點15分才能到家，而且已經因為一天的工作精力耗盡，沒時間做晚餐、沒時間做運動、沒時間與朋友見面，「沒有時間做任何事，而且我壓力很大」。
布里在影片中講到激動處聲淚俱下，她的抱怨獲得許多網友共鳴，留言回覆說，「每週40小時工時的想法已經過時了，你的感受完全正確」、「別忘了，而且還沒有暑假」、「Z世代需要集體晉升到管理階層，然後集體強制執行週休三日」、「你不孤單，大家都是這樣」、「有些人會說只是因為剛開始工作不習慣，他們錯了，一切都不會變得更好」。
布里在接受《Insider》訪問時表示，自己收到的網友評論大多都是正面的，她解釋自己很高興「經過5個月的求職後順利找到工作」，工作內容也是她感興趣且滿意的，但上班後確實體認到為何美國人「精疲力竭、精神疾病患病率很高」。布里認為每週40小時工時再加上通勤的時間實在太長了，不利於上班族達成工作與生活的平衡。