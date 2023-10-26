受台鼓舞！東京同遊盼婚姻平權 日學者：遊行展現台灣與中國差異
2023年台灣第21屆同志大遊行將於10月28日舉行，這是台灣在推動同婚專法、擁抱多元性別平權價值的展現，同時也是東亞最大的同志遊行之一。相較起社會價值觀相對保守的日韓以及逐漸限縮性少數權益的中國政府，東京外國語大學研究所總合國際學研究科的小笠原欣幸教授認為，台灣追求自由、多元的價值觀成為近年來向國際社會訴求與中國不同的一種方式。
國際中心楊智傑／綜合報導
日本今年4月在G7七大工業國集團峰會前舉辦了4年來首次完整規模的同志遊行，然而日本至今仍是G7中唯一不承認同婚的國家，不少遊行民眾將台灣的婚姻平權進度視為標竿，盼日本政府與民間能儘速改變。長期研究台灣政治的小笠原欣幸教授曾在第20屆台灣同遊結束後表示，台灣在亞洲地區是對性別平權運動較為了解，也比較進步的，而這也與過去台灣的歷史有關。
小笠原欣幸指出，過去在蔣介石的專制政權下，灌輸社會的是「大中國」單一價值觀，但在民主運動過後台灣社會逐漸採取尊重多元價值觀的多元文化，以此抗衡早年的黨國意識形態，不少從中國移居台灣的民眾也從先前的保守價值觀，因考量到「少數族群權益」轉為日益接納。
小笠原欣幸也提到，作為亞洲第一個婚姻平權的國家，這種追求自由、多元的價值觀對部分台灣人來說，是向國際社會訴求與中國不同的一種方式，儘管在落實性別平權上仍有許多問題有待解決，但這也和深化民主的目標息息相關。
日本各界支持同婚合法化的聲音近年逐漸升高，目前保障同性伴侶權益的「同性伴侶協議」從26個城市激增到300個左右，但仍無法繼承彼此財產，也不保證就醫的權利，在日本2023年的同志遊行上，與會的台灣駐日代表謝長廷也是亞洲唯一上台的外交官，隊伍中也可以看到有來自台灣的媽祖造型表演者以及一群高喊「同志驕傲快樂（Happy Pride）」的台灣人。