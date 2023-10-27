那些在金馬史上閃閃發光的傳奇帝后們

影后提名之最-張艾嘉
張艾嘉是金馬歷史獲最多次最佳女主角提名的演員，就算是整個金馬男女演員獎項，她都是冠軍。她提名的作品有《茉莉花》、《我的爺爺》、《最愛》、《三個女人的故事》、《地久天長》、《海南雞飯》、《觀音山》、《華麗上班族》、《相愛相親》、《燈火闌珊》，其中以《我的爺爺》、《最愛》、《燈火闌珊》三度封后。
八十年代以前，她就已經拿了三座金馬獎回家（包括一次最佳女配角）。首度封后的《我的爺爺》是飾演照顧失智公公的可憐媳婦。二度金馬封后的《最愛》是她自編自導自演的野心力作，她展現不同年齡階段協議人生變化，細膩內斂將滄桑表達的不露痕跡，而且從少女演到滄桑中年，表演跨幅很大。
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影帝得獎之最-梁朝偉
早先才榮獲威尼斯影展終身成就金獅獎的梁朝偉不僅是金馬獎、香港電影金像獎獲影帝最多的紀錄保持者，更是坎城影帝。如果說梁朝偉是華語影壇最好的男演員，應該沒有任何人會有異議。他是那種會不斷反覆練習揣摩到最純熟完美的演員，他就算是已經到爐火純青的地步，但他對每個接到的角色所下的功夫卻沒有減少。他的表演深邃精煉，近乎完美，尤其眼神眉宇之間散發迷人戲味，以及內斂壓抑、深不見底的沉穩演繹，幾乎無人能及。
1994年王家衛導演的《重慶森林》 梁朝偉還是扮演警察（港片最常出現的角色），但他在這部輕鬆文藝小品，以舉重若輕的生活化演技，褪去已往類型電影所需的過多表演痕跡，看不出做戲卻盡是戲味，在眼神眉宇之間散發耀眼迷人的光芒，也讓他首次登上金馬獎影帝寶座。
在2002年的《無間道》裡他飾演警方臥底陳永仁，充滿角色身分衝突的壓抑，這個角色類型根本沒有人演的過梁朝偉。抑鬱幽微、精光內斂。一幕親眼見到唯一知悉他身分的長官黃警司（黃秋生飾演）墜樓身亡的剎那，那個情緒反應已經到出神入化的境界了，從錯愕驚駭到萬念俱灰般的絕望，簡直絲絲入扣。他也二度獲得金馬影帝。
2007年梁朝偉演出李安導演改編張愛玲小說的史詩諜報鉅片《色戒》，片中他嚴峻冷血的外表看的出內在情慾翻騰的張力，沉厚精練的演技，令反派也有複雜層次。除了驚世駭俗的大膽性愛場面，他對於角色被背叛的悵然心碎也有了撼人的力道。本片讓他獲得第三座金馬影帝，使他成為金馬獲得最多次影帝頭銜的男演員。
影后得獎之最-張曼玉
她就是金馬女神，金馬史上得獎最多的演員（不分男女），這是任何演員都望塵莫及的成就。她在36歲以前就拿到五座金馬獎放眼整整1989~2004年，整個華語影壇，張曼玉就是沒有對手。1989年《三個女人的故事》（港名：人在紐約）那市儈現實卻又寂寞空虛的在美港女，細膩真實的演繹風格，讓人警覺那個港片誇張演技的張曼玉不見了，角色游移在同性異性間的複雜度，張曼玉演來自然傳神。
1991年的《阮玲玉》應該是她奠定國際影后地位的最重要作品，最主要是這個角色展現三種維度:阮玲玉、阮玲玉飾演的各式角色、張曼玉自己。多場風格迥異的戲中戲讓她發揮多面性演技，細膩、誇張、內斂、寫實，簡直表演教科書。張曼玉將角色的剛強婉約演繹的絲絲入扣，連獲金馬、金像、柏林三料影后，簡直橫掃影壇，拿獎拿到手軟。
1996年的《甜蜜蜜》可謂張曼玉生涯最細膩極致的演出。她飾演的角色李翹，是個現實導向的功利女子，為了理想不惜一切，工作、愛情都是，張曼玉將角色內心的不安猶豫，詮釋的極為深刻動人，舉重若輕，內斂沉潛。她細緻到像在用毛細孔演戲般的表情眼神，精微完美。更不用說早已成為傳奇的經典認屍戲，張曼玉由啞然失笑瞬間轉為痛哭啜泣，簡直出神入化，金馬三度影后也是理所當然。
在2000年王家衛的《花樣年華》，她可就是另一個登峰造極的表現了。張曼玉每個動作內斂且細緻，這個角色的難度在「收」，透過演員不著痕跡的細微舉手投足，演繹角色心中一直跨不出的道德底線，掙扎糾結。在張叔平宛如服裝秀般、令人目不暇給的超緊身旗袍下，賦予演員更多的揣摩體會，幾場痛哭或默默垂淚充滿了飽滿的層次。張曼玉四度在金馬封后，寫下眾女演員難以望其項背的驚人紀錄。
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