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薛瑞元晚間再談流感疫苗！與蔣萬安同場幾乎0互動

▲衛福部長薛瑞元（右）、衛福部前部長陳時中（左）等今（26）日晚間出席2023亞洲藥學會（FAPA）歡迎晚會。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）
▲衛福部長薛瑞元（右）、衛福部前部長陳時中（左）等今（26）日晚間出席2023亞洲藥學會（FAPA）歡迎晚會。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）

記者林志怡／台北報導

2023亞洲藥學會（FAPA）時隔13年在台舉辦，並於今晚間舉行歡迎酒會，衛福部長薛瑞元、台北市長蔣萬安先後到場，薛瑞元於會前受訪表示，今年台北市在流感疫苗接種方面有比較努力，與去年同期相比，施打率也比較高，但在全台縣市比較之下還是比較落後，希望台北市加緊推廣接種；蔣萬安則於致詞時禮貌性問候薛瑞元，而薛瑞元在座位上抬手示意，除此之外兩人同場期間幾乎0互動。

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今日稍早衛福部疾管署公布各縣市65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員、學生等4大公費流感目標族群疫苗接種情況，其中台北市、苗栗縣、台南市等縣市在4大族群的接種率表現都低於全台各縣市的平均值。

由於台北市堅持高端流感疫苗不進校園的作法，薛瑞元稍早狠酸台北市「與其花時間在爭辯這些事，不如趕快把疫苗分配出去打完才是正道」，對此台北市衛生局特別發布新聞稿強調，台北市112年流感疫苗接種數較111年成長13%，蔣萬安則表示，此一說法會影響基層士氣。

▲台北市長蔣萬安今（26）日出席2023亞洲藥學會（FAPA）歡迎晚會。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）
▲台北市長蔣萬安今（26）日出席2023亞洲藥學會（FAPA）歡迎晚會。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）
對此薛瑞元晚間接受媒體聯訪時表示，今年台北市確實有比較努力，且與去年同期相比，施打率也比較高，以去年蔣萬安上任前來說，台北市疫苗接種率為37%左右，但目前全國是48%，當時台北跑很慢，雖現在和其它縣市還有一段距離，但今年有努力趕上。

薛瑞元說，目前台北市的接種率還是算是比較落後，也希望台北市加緊，趕快一點施打，讓民眾得到比較多的保護，不要再去糾結疫苗廠牌，趕快讓民眾打疫苗，感謝基層在流感疫苗施打所做的努力，可以再多加一把勁，政府包含地方政府在內，也盡量催打，這個才是正事。

此外，薛瑞元表示，因為今年的流感季快要到了，如果打太慢，等流感季開始時疫情已經開始流行起來，屆時脆弱族群重症死亡率可能會比較高，所以各縣市還是要趕快讓民眾接種疫苗，不要糾結疫苗廠牌，以得到保護力。

薛瑞元入場後約15分鐘，蔣萬安也抵達會場，媒體詢問對於疫苗爭議看法，蔣萬安僅多次表示「謝謝」便快步進入會場，致詞時特別禮貌性問候薛瑞元，薛瑞元則抬起左手示意，但致詞結束後，蔣萬安與現場與會人員互動熱烈，與薛瑞元之間隔出「楚河漢界」、從此0互動，後蔣萬安先行離場。

▲台北市長蔣萬安今（26）日出席2023亞洲藥學會（FAPA）歡迎晚會，與藥師公會全聯會理事長黃金舜同台。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）
▲台北市長蔣萬安今（26）日出席2023亞洲藥學會（FAPA）歡迎晚會，與藥師公會全聯會理事長黃金舜同台。（圖／記者林志怡攝，2023.10.26）

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