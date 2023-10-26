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統一獅7次進季後挑戰賽3度晉級！最近一次是2018年擊敗富邦悍將

▲統一獅將在28日季後挑戰賽在主場台南迎戰樂天桃猿。（圖／統一獅提供）
▲統一獅將在28日季後挑戰賽在主場台南迎戰樂天桃猿。（圖／統一獅提供）

記者張志宇/綜合報導

中華職棒34年季後挑戰賽將在28日正式展開，由上半季冠軍統一7-ELEVEn獅在台南迎戰全年勝率第3的樂天桃猿，這也是統一獅隊史第8度打季後挑戰賽，隊史前7次打季後挑戰賽，共3次成功晉級冠軍戰、4次失敗遭到淘汰，繳出13勝11敗，勝率0.542的成績，其中3次系列賽勝利，分別為2006年在季後挑戰賽擊退興農牛，2007年擊敗誠泰COBRAS，與2018年擊敗富邦悍將。

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統一獅隊史首度參加季後挑戰賽，就是中華職棒首屆季後挑戰賽，在1998年時出戰味全龍，以1勝2敗遭到淘汰，隔年同樣對陣徐生明教練領軍的味全龍，再度以1勝2敗淘汰，時隔6年，統一獅於2005年再度殺入季後挑戰賽，但最終以1勝3敗不敵郭泰源領軍的誠泰COBRAS。

進到2006年統一獅終於首度在季後挑戰賽嚐到勝利的滋味，當年由大橋穰領軍以3勝0敗，擊退劉榮華領軍的興農牛，隨後2007年「飛總」呂文生率隊以3勝0敗淘汰吳復連帶領的誠泰COBRAS，便從這年開始統一獅開啟3連霸王朝。

來到2017年統一獅再度參加季後挑戰賽，但以1勝3敗不敵史奈德領軍的中信兄弟，但隔年2018年統一獅由黃甘霖帶領，在季後挑戰賽以3勝1敗淘汰富邦悍將，那年也是富邦球團接手以來，目前唯一一次進到季後賽，統一獅在季後挑戰賽繳出13勝11敗，勝率0.542的成績。

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