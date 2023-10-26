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車過致多處嚴重開放性骨折　醫曝「骨頭癒合關鍵時間」別大動作

▲車過致多處嚴重開放性骨折　醫曝「骨頭癒合關鍵時間」別大動作
▲車過致多處嚴重開放性骨折　醫曝「骨頭癒合關鍵時間」別大動作

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】72歲的許先生因為遭遇重大車禍事故，被緊急送往醫院急診，為了確認許先生因車禍撞擊所造成的骨折情形，急診緊急照會骨科醫師，經X光與電腦斷層檢查發現，許先生左側肩胛骨、左側骨盆、左側小腿髕骨與脛骨以及右側髕骨皆有開放性骨折。

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骨折按有無傷口分2種　開放性骨折易感染

台北慈濟醫院骨科李奕澄醫師說明，骨折按有無傷口可分為閉鎖性骨折與開放性骨折，閉鎖性骨折即斷骨位尚未刺穿皮膚；開放性骨折又名為複雜性骨折，即斷骨已經刺穿皮膚，後續骨髓炎機會上升。開放性骨折的病人，因為傷口面積較大，容易引發感染。

此外，隨著骨折的發生，人體血管內含的脂肪微粒會因為血管遭到破壞，在病人臥床期間隨著血液循環進入到肺部，造成脂肪肺栓塞症候群；其發生率約1％～5％，死亡率約10％～15％，因此治療期間需要特別注意病人是否出現因低血氧引起的過度換氣或心跳過速。

開放性復位及內固定手術為主　這些習慣恐影響預後

李奕澄醫師表示，開放性骨折以「開放性復位及內固定手術」為主要治療方式。通常情況下，病人在術後約一個月左右即可拆除石膏，而骨頭癒合速度則要視病人本身情況而定。

不過，李奕澄醫師指出，有些飲食或生活習慣也會影響預後效果，如果食用糖分過高的飲料、甜點，容易造成身體慢性發炎，影響外部傷口癒合；本身若具有抽菸習慣，則尼古丁也會造成血液攜氧量減弱，影響骨頭癒合，因此建議應避免上述作為，並多攝取高蛋白食物，以促進骨折癒合效果。

三週是骨頭癒合關鍵期　應避免大幅度活動

一般而言，骨折三週左右，是骨頭能不能完整癒合的最關鍵時期，李奕澄醫師提醒，骨折傷患應避免大幅度的活動，以免造成癒合不良。此外，若在外遇到因車禍等意外而有骨折情形的傷者，切勿擅自挪動，避免造成不可逆的傷害。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59676

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