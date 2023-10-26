日本藝人來台挑戰夾娃娃機！實測「200次只中4次」傻眼：根本詐欺
台灣近幾年突然流行夾娃娃風潮，各地都遍布夾娃娃機店，甚至不只可以夾玩偶，還能夾日常用品、科技產品等。而近日有日本綜藝節目到台灣士林夜市出外景，順便體驗了夾娃娃，沒想到節目組實測200多次僅成功4次，超低的成功率讓日本遊客都直言：「這是詐欺吧！」
記者賴禹妡／綜合報導
根據日媒《TV LIFE WEB》報導，日本綜藝節目《ひらけ！パンドラの箱 アンタッチャブるTV 》24日播出的節目主題為「不可接觸的世界之旅in台灣」，節目組特地到台灣士林夜市出外景，主持人山崎宏哉表示，他今年過年曾和家人到台灣旅遊，卻因為夾娃娃機害他險些爆發家庭危機，於是節目組決定挑戰看看。
另一名主持人柴田英次首次嘗試夾娃娃，他發現爪子剛抓起玩偶，還沒返回洞口就突然往後甩，把玩偶反方向噴進最後面，讓他當場笑出來：「剛剛那絕對是做了手腳吧！」一旁來賓相武紗季也看傻直呼：「這絕對不可能！」
最終節目組使用不同機台總共嘗試了200次，卻只成功夾到4次，台灣夾娃娃機台成了被國外節目認證的「超高難度夾娃娃機」。節目組訪問現場其他日本遊客，眾人也抱怨台灣的夾娃娃機台都會甩爪，完全夾不到玩偶，忍不住笑喊：「這是詐欺吧！」
而節目組找來台主詢問後，才知道原來機台有「保夾」設定，只要玩到一定次數，爪子就會變緊，保證能夾到玩偶。之後節目組也在現場目睹台灣的夾娃娃高手，他使用「甩爪」技巧將商品巧妙地甩進洞口，讓主持群全驚呼：「簡直不敢相信！」