全運會台南畫下圓滿句點 交棒雲林 精采畫面感性回顧

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為了這場睽違16年的盛會，台南市政府整修了14處場館，向中央爭取了1.7億經費，還開過逾百場籌備及賽前會議，以確保賽事場地品質與安全。黃偉哲表示，活動雖已落幕，但邁向「提升運動風氣，打造運動城市」的腳步仍不停歇，市府也會持續向中央爭取經費，以提升台南市基層運動選手訓練環境。本屆全運會共有22縣市，12000名選手及隊職員參與，場地和賽會人員1900名、醫療人員329名、義交449名，並號召1343名志工，全城成就賽事盛況。
本屆線上賽事轉播也為歷年之最，共轉播169場次，650個小時，39000分鐘。精采畫面回顧包含關子嶺「水火同源」取聖火母火源，武術大師陳睿甫獻上取火舞，首創「火噴泉」引出聖火，期許萬物共存共生，也象徵體育所展現的剛柔並濟。於台南400年的起點「安平古堡」正式引燃聖火，也象徵明年的台南400系列盛事由112全運會揭開序幕。全國聖火傳遞歷經16天，繞行了台灣共2,800公里，更首創市民陪跑護聖火的環節，不僅僅是運動員的賽會，也是全民參與的盛會。
開幕典禮首創全平面場域空間演出，打破往年運動會開幕典禮制式視覺，大會邀請金獎製作團隊攜手打造大型古城劇場，以「歡迎入城」為設計概念，突破空間上的限制，並融合科技投影技術、高空及馬戲特技等，帶來別出心裁的開幕表演。大會籌備處也特別邀請2023米其林必比登推薦的主廚共同研發出6道匠心獨具的料理，以國宴的規格盛情款待來自全國各地的英雄好漢共聚一堂。
影片最後，黃偉哲透過「給全體夥伴的一封信」感謝所有的工作人員、裁判老師、志工群、醫護團隊以及所有參與開閉幕的表演者。黃偉哲感性的以征服海洋來比喻這場艱鉅且充滿挑戰的賽事，如同海洋一般，唯有意志堅強的人才能到達彼岸。接受它、擁抱它，最後，成功的跨越它。