美豬洗產地標示加拿大！新興、瑞騰負責人交保候傳

喧騰一時的美豬洗產地風波，針對美豬進口商新興、瑞騰食品公司進口美豬卻將產地標為加拿大或英國，10月初經桃園市衛生局稽查小組查獲，桃園地檢署檢察官昨（25）日指揮市調處兵分多路搜索9處，將新興、瑞騰公司負責人及林姓經理等13人帶回說明，經複訊後今（26）日依違反食品安全衛生管理法、虛偽標示、詐欺與偽造文書等罪嫌，諭知新興公司陳姓負責人30萬元交保、瑞騰公司陳姓負責人與林姓經理分別以20萬、3萬元交保候傳。
記者李春台／桃園報導
衛生局強調，食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，應於產品外包裝上如實標示豬肉原料原產地（國），同時保存肉品來源佐證資料備查，若查獲假冒產地標示將移送地檢署偵辦，如有誇張或易生誤解情形，將依違反食安法第28條第1項規定，依同法第45條第1項規定，處新台幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。
桃園市衛生局指出，衛生局人員日前稽查新興冷凍公司，查出自今年6月28日起多次進貨「美國冷凍豬前腿肉」重達4,633箱（9萬4,377公斤）製成「前腿肉捲」，再切片為豬火鍋肉片售出，經稽查後已全數出貨，外包裝則標示原產地為「加拿大（豬肉）」，已命業者回收改正為今年7月1日至8月20日製造之產品，但其中多數已出貨。
針對新興公司、瑞騰公司2肉商，涉嫌將美豬肉產地虛偽標示為加拿大案，桃園地檢署檢察官李昭慶昨天指揮桃園市調處會同桃園市衛生局，搜索2肉商公司共9處，並通知公司負責人與從業人員共計13人到案說明。
檢察官漏夜經訊問，確認新興公司陳姓負責人、瑞騰公司陳姓、林姓經理明知各該公司買進美國豬肉，卻於出售下游廠商之外包裝、銷售單據上標示產地為加拿大，涉嫌違反食品安全衛生管理法、虛偽標示、詐欺及偽造文書等犯罪嫌疑重大，分別諭知以新台幣30萬元、20萬元與3萬元交保候傳。