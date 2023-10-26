疑「除習」諧音惹禍！中國宣布2024除夕不放假 網熱議影射習近平
中國國務院25日發布了明年的休假日安排，其中2024年春假雖比往年多1天，但傳統新年假期之間，除夕不僅取消放假還調整補班日期，引發中國網友高度不滿，怒轟這樣的假期安排沒有邏輯，抱怨除夕夜不能與家人團聚，更有不少人認為「除夕」諧音有「除習」之意，因讓人聯想到影射習近平而遭取消。
國際中心楊智傑／綜合報導
每年農曆新年是中國民間的傳統節日，不過今年中國官方宣佈明年的新年連假將從2月10日（大年初一）開始，至2月17日（初七）結束，更稱「鼓勵各單位結合帶薪年休假等制度落實，安排職工在2月9日除夕當天休息」，強調如果加上這一天，春節可連休9天；然而因為連假前後的2月4日和18日這兩個週日需補班，再加上2月9日除夕不休假，引來民間不小抱怨與質疑。
其中有不少網友吐槽，就像歷史上袁世凱稱帝後因為諧音「袁消」的問題取消元宵節，習近平也是因除夕諧音為「除習」才讓除夕不放假。這類討論的截圖也被中國網友在微信等社群平台上瘋狂轉載，但很快就發現圖片已遭限制無法順利發送。但在多數媒體及中國政府機關張貼出休假安排通知貼文底下，超過2萬多則評論幾乎是一面倒地質疑與批評，各家機構也紛紛開啟了精選（過濾）模式，甚至選擇關閉評論區塊。
此前，中國一本歷史著作《崇禎：勤政的亡國君》，在出版不到兩個月便遭下架，儘管官方下架理由宣稱是因印刷問題，但由於該書封面上宣傳崇禎皇帝「昏招連連步步錯，越是勤政越亡國！」，簡述崇禎皇帝在財政、黨爭、軍事、用人等角度的失策導致亡國，讓許多中國民眾聯想到當前政局，相關的聯想討論快速在網路上掀起熱議後，便傳出下架消息。