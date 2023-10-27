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好想離線！請長假被情緒勒索　近8成上班族「休假仍遭打擾」

▲有將近8成上班族都曾經在休假期間被工作打擾，目前部分歐洲國家已經在法令導入「離線權」概念，讓員工休假期間免於處理工作也不會被懲處。。（示意圖／取自Shutterstock）
▲有將近8成上班族都曾經在休假期間被工作打擾，目前部分歐洲國家已經在法令導入「離線權」概念，讓員工休假期間免於處理工作也不會被懲處。。（示意圖／取自Shutterstock）

記者許若茵／台北報導

你有請假被刁難過嗎？根據人力銀行調查顯示，請長假的上班族當中，有38.3%曾經被主管情緒勒索勸退，要求進入淡季再請假等，另也有將近8成上班族都曾經在休假期間被工作打擾，目前部分歐洲國家已經在法令導入「離線權」概念，讓員工休假期間免於處理工作也不會被懲處。

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為了避免影響業務推動以及重要活動排程，公司都有代理人制度來落實工作交接，不過一旦休假長達兩周以上，是否會造成同事及主管的負面觀感呢？

根據1111人力銀行調查顯示，僅有15.7%的受訪者曾經請過兩周以上長假，另有84.3%坦言不曾請過。而在請長假的上班族當中，有38.3%曾經被主管情緒勒索勸退打消念頭，最常聽的說法包括：等到進入淡季再請假56.3%、部門人手不足為何還要請52.2%、為何要請這麼久不能縮短時間嗎40.5%、不要請假折換成薪資發放32.7%以及老闆不喜歡同仁請長假25.4%。

打造幸福企業塑造健康職場，重視工作與生活平衡，已經成為大型企業集團的徵才顯學，但是根據調查顯示，有78.9%上班族曾經在休假期間被打擾，接到公司來電或簡訊詢問工作事宜，而最多人採取的回應方式就是「一定會回電或回簡訊」52.7%，只回簡訊不接電話17.8%以及選擇性接電話16.3%；另有10.4%選擇「不讀不回」。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，有為數不少的企業雇主，習慣在下班後交辦工作事項，甚至要求必須即時處理回報，長時間下來，員工身心處於「在線」的緊繃狀態，相當不利健康，因此部分歐洲國家，在法令導入「離線權」（the right to disconnect）概念，讓員工下班了，有權利關閉與工作有關的聯絡方式，不接收或回應任何與工作相關的電子郵件、電話或訊息，也不會因此而遭到懲處。

但在實務上，曾仲葳坦言，國內有超過半數的上班族，因為責任使然，即使休假中被打擾，也會主動回電或回覆簡訊，認為是舉手之勞而不會在事後申請加班或紀錄工時，形成隱形加班黑數。

曾仲葳提醒，上班族長時間處在壓力環境，不僅對身體是負擔，對於心理健康也是相當耗損，休假制度就是提供上班族一個徹底放鬆的小時光，建議必須先學會「放下」，全權授予職務代理人，讓自己休假身心平衡了，職涯之路方能走得長久。

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