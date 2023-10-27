中華職棒／林威助打季後挑戰賽最經典！中信兄弟隊史勝率高達8成

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2008年是中信兄弟第一次打季後挑戰賽，由於全年勝率來看，La new熊還是比較高，所以前2場主場都在熊隊主場澄清湖，但也沒想到，這是史上最慘烈的季後挑戰賽，也是當時主帥洪一中輸得最慘的系列賽。
2008年季後挑戰賽首戰，「恰恰」彭政閔首戰單場三響砲，讓球評黃仕豪，嚇到都說：「真的是太神了！」。彭政閔當時就是兄弟的精神領袖，也是不動四棒。
第二戰林明憲石破天驚的一發2分全壘打，讓戰局改變，也幫助兄弟聽牌，回到第三戰，兄弟主場天母棒球場，兄弟象隊全場16支安打大爆發，也讓兄弟進入台灣大賽。
而季後挑戰賽跟例行賽不一樣，是短期決戰性質，兄弟隊史三位總教練王光輝、史耐德、林威助都有獲勝晉級，但只有林威助可以「下剋上」蟬聯總冠軍2連霸。
此外，味全龍隊徐生明總教練曾在1998年、1999年都在季後挑戰賽擊退統一獅，生涯季後挑戰賽獲勝勝率百分百，表現令人印象深刻。
歷年季後挑戰賽結果
- ○代表勝場，●代表敗場，☆代表「保送」勝。
|年度
|獲勝球隊
|總教練
|對戰成績
|勝敗表
|交戰對手
|總教練
|1998年
|味全龍
|徐生明
|2勝1敗
|●○○
|統一獅
|林家祥
|1999年
|味全龍
|徐生明
|2勝1敗
|●○○
|統一獅
|曾智偵
|2005年
|誠泰COBRAS
|郭泰源
|3勝1敗
|○●○○
|統一獅
|大橋穰
|2006年
|統一獅
|大橋穰
|3勝0敗
|○○○
|興農牛
|劉榮華
|2007年
|統一獅
|呂文生
|3勝0敗
|○○○
|誠泰COBRAS
|吳復連
|2008年
|兄弟象
|王光輝
|3勝0敗
|○○○
|La new熊
|洪一中
|2017年
|中信兄弟
|史耐德
|3勝1敗
|○●○○
|統一7-ELEVEn獅
|黃甘霖
|2018年
|統一7-ELEVEN獅
|黃甘霖
|3勝1敗
|○●○○
|富邦悍將
|陳連宏
|2022年
|中信兄弟
|林威助
|3勝1敗
|☆○●○
|味全龍
|葉君璋
|2023年
|0勝0敗
|球隊
|參賽次數
|獲勝次數
|勝
|敗
|勝率
|備註
|統一7-ELEVEn獅
|7
|3
|13
|11
|0.542
|中信兄弟
|3
|3
|8
|2
|0.800
|樂天桃猿
|1
|0
|0
|3
|0.000
|富邦悍將
|2
|0
|1
|6
|0.143
|味全龍
|3
|2
|5
|4
|0.556
|誠泰COBRAS
|2
|1
|3
|4
|0.429