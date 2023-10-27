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中華職棒／林威助打季後挑戰賽最經典！中信兄弟隊史勝率高達8成

▲中華職棒中信兄弟前主帥林威助，去年帶領兄弟在季後挑戰賽勝出。（圖／記者葉政勳攝 ）
▲中華職棒中信兄弟前主帥林威助，去年帶領兄弟在季後挑戰賽勝出。（圖／記者葉政勳攝 ）

記者吳政紘/綜合報導

中華職棒季後挑戰賽過去從1998年開始打起，統一獅隊參加了7次，不但是史上最多，勝場數13勝11敗，高達5成42，不過要提到史上季後挑戰賽的最高勝率，還是中信兄弟隊史8成的勝率，是史上最高，尤其去年由林威助領軍，以3勝1敗淘汰味全龍，依舊是經典戲碼，而中信兄弟隊史3度打季後挑戰賽，都是贏球作收，笑到最後。

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五戰三勝的中職季後挑戰賽，1998年由味全龍擊敗獅隊開啟，龍隊還連續2年上演「奇蹟」，從挑戰賽打起，還可以奪2連霸。

2008年是中信兄弟第一次打季後挑戰賽，由於全年勝率來看，La new熊還是比較高，所以前2場主場都在熊隊主場澄清湖，但也沒想到，這是史上最慘烈的季後挑戰賽，也是當時主帥洪一中輸得最慘的系列賽。

2008年季後挑戰賽首戰，「恰恰」彭政閔首戰單場三響砲，讓球評黃仕豪，嚇到都說：「真的是太神了！」。彭政閔當時就是兄弟的精神領袖，也是不動四棒。

第二戰林明憲石破天驚的一發2分全壘打，讓戰局改變，也幫助兄弟聽牌，回到第三戰，兄弟主場天母棒球場，兄弟象隊全場16支安打大爆發，也讓兄弟進入台灣大賽。

而季後挑戰賽跟例行賽不一樣，是短期決戰性質，兄弟隊史三位總教練王光輝、史耐德、林威助都有獲勝晉級，但只有林威助可以「下剋上」蟬聯總冠軍2連霸。

此外，味全龍隊徐生明總教練曾在1998年、1999年都在季後挑戰賽擊退統一獅，生涯季後挑戰賽獲勝勝率百分百，表現令人印象深刻。

歷年季後挑戰賽結果

  • ○代表勝場，●代表敗場，☆代表「保送」勝。
年度 獲勝球隊 總教練 對戰成績 勝敗表 交戰對手 總教練
1998年 味全龍 徐生明 2勝1敗 ●○○ 統一獅 林家祥
1999年 味全龍 徐生明 2勝1敗 ●○○ 統一獅 曾智偵
2005年 誠泰COBRAS 郭泰源 3勝1敗 ○●○○ 統一獅 大橋穰
2006年 統一獅 大橋穰 3勝0敗 ○○○ 興農牛 劉榮華
2007年 統一獅 呂文生 3勝0敗 ○○○ 誠泰COBRAS 吳復連
2008年 兄弟象 王光輝 3勝0敗 ○○○ La new熊 洪一中
2017年 中信兄弟 史耐德 3勝1敗 ○●○○ 統一7-ELEVEn獅 黃甘霖
2018年 統一7-ELEVEN獅 黃甘霖 3勝1敗 ○●○○ 富邦悍將 陳連宏
2022年 中信兄弟 林威助 3勝1敗 ☆○●○ 味全龍 葉君璋
2023年     0勝0敗      
季後挑戰賽獲勝一覽表

球隊 參賽次數 獲勝次數 勝率 備註
統一7-ELEVEn獅 7 3 13 11 0.542  
中信兄弟 3 3 8 2 0.800  
樂天桃猿 1 0 0 3 0.000  
富邦悍將 2 0 1 6 0.143  
味全龍 3 2 5 4 0.556  
誠泰COBRAS 2 1 3 4 0.429

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