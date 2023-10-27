線上旅展／自助餐券買一送一！僅今天12點開賣 台北萬豪限量優惠
ITF台北國際旅展將於11月登場，台北多家飯店搶先推出線上旅展，像是台北萬豪酒店推出餐券61折起，其中最優惠的是加碼限定推出自助餐券買一送一，僅今（27）天檔期，想買到，記得12：00上官網搶購，限量只有50組。另外，凱撒飯店連鎖也推出「720元聯合餐飲券」，持券可用於集團旗下7家餐廳，另有買10送1團購折扣，換算下來每張654元起，優惠折扣高達55折。
記者葉盛耀/綜合報導
台北萬豪酒店線上旅展即日起至11月6日晚間11時59分限期開賣，集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，其中包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，1套10張，每張855元，約是平時的61折，飯店加碼線上旅展限定Garden Kitchen自助餐券買一送一，今（27）日中午12時準時於官網開搶，限量只有50組，售完即止。
台北萬豪酒店表示，今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張5000元，相當1人只要2500元，約65折，套餐含主廚例湯、熱開胃菜、太平洋龍蝦、肋眼雙主菜共8道式佳餚，再贈精選茶品及氣泡酒各兩杯，同樣受到很多民眾搶訂。
另外，凱撒飯店連鎖也有超低優惠餐券「720元聯合餐飲券」，持券可用於集團飯店旗下7家餐廳，還有買10送1團購折扣，換算下來每張654元起，優惠折扣高達55折。
每張券可享台北凱撒「Checkers自助餐廳」平日午餐或晚餐1客、台北凱達「百宴自助餐廳」平日午餐或晚餐1客、台北新板希爾頓「悅市集自助餐廳」週一至週四午餐或晚餐1客，或是加價兌換「青雅中餐廳」午間或晚間套餐1客，依張數搭配也可用於板橋凱撒「蓮花泰式餐廳」或台北凱達「家宴中餐廳」等桌菜組合。