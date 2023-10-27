迎旅展！寒舍集團快閃實體櫃今開跑 這兩家吃到飽餐券65折起
ITF台北國際旅展將於11月登場，台北多家飯店搶先推出線上旅展，像是寒舍集團集結旗下飯店，即日起至11月6日推出「寒舍線上旅展」，餐券最低下殺46折。此外，今（27）日至11月2日也打造實體「寒舍旅展快閃櫃」於台北喜來登飯店與寒舍艾美酒店的1樓，自助餐券優惠更低，殺到65折起。至於HOME HOTEL集團，即日起至11月30日期間銷售集團旗下三館旅展聯票，每張2,500元，一組10張、買10張送1張，相當於每張票劵9折約2,273元。
記者葉盛耀/綜合報導
寒舍集團集結旗下飯店，即日起至11月6日推出「寒舍線上旅展」，台北喜來登館內十二廚自助餐廳推出平假日各餐期餐券，雙人自助餐券1400元至3200元，優惠最低72折起。今（27）日至11月2日推出快閃櫃，每組4張或是1張4人用餐的自助餐券2800元至6400元，65折起。
台北寒舍艾美酒店「探索廚房」線上旅展雙人自助餐券優惠價從1760元至3500元，73折起，快閃櫃與現場旅展推出的每組4張或是1張4人用餐的自助餐券從3299元至7000元，最低67折起。
其他飯店沒有實體快閃櫃，優惠也不錯。礁溪寒沐館內自助餐廳MU TABLE推出「自助餐平日單人午餐券」每張880元、約74折，「自助餐平日晚餐、假日午晚餐單人券」每張1,080元、約71折。台北艾麗的LA FARFALLA義式餐廳推出「肉食主義現切牛排吃到飽下午餐雙人券」1599元，約67折優惠。其中「義饗陸海空雙人套餐券」更是打到46折，原價6499元，優惠價2999元。
另外，HOME HOTEL集團，於今年首次推出線上旅展，即日起至11月30日期間銷售集團旗下三館旅展聯票，結合台北信義「HOME HOTEL」、基隆八斗子「HOTEL BEGINS倉箱蜜境文旅」與花蓮鳳林「丘丘‧森旅CHU Resort」三館，集團聯票每張2,500元，一組10張、買10張送1張，相當於每張票劵9折，約2,273元。
使用1張集團聯票即可於HOME HOTEL一樓全新創意餐酒館「rén Bistronomy」折抵3,000元餐點費用，再加贈紅、白酒兩杯；2張則可享雙人平日入住「原創客房」一晚。而丘丘‧森旅CHU Resort，也推出住宿專案「買6送1」，早晚餐券、大眾湯泡湯券「買10送2」優惠，最低31折起。