「熊出沒」注意！日本目擊、遇襲事件暴增　民眾狂掃防熊產品

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截至24日，富山縣10月已經有181件熊隻的目擊或痕跡情報，相較於去年同期的22件暴增了8倍以上，其中有不少是出現在住宅、學校附近，使得居民和家長十分擔憂，親自接送子女上下學；另外在新潟縣，今年度也已經有超過900件目擊事件，新潟縣政府更發布了「熊出沒特別警報」。
據日本環境省表示，截至今年9月底止，2023年度已有109人因遭遇熊襲傷亡；《讀賣新聞》另外自行調查，10月1日到20日至少有49人遇熊襲，總計今年度至少已有158人受害。
一名戶外用品店店長表示，過去常常是登山客前來購買防熊用品，但今年因「熊出沒」事件頻繁發生，使得人心惶惶，多了很多一般民眾和家長購防熊產品。包括熊鈴、口哨及驅熊噴霧等多種防熊產品銷量暴增至以往2倍以上，其中熊鈴因為可以掛在學生書包上，而最受到歡迎。另一間戶外用品店店長也表示，一瓶要價1萬4850日圓的驅熊噴霧銷量也非常好，目前完全缺貨、供不應求。
專家指出，背後原因跟作為食物的樹木果實欠收、棲息地擴大及熊數量增加有關。由於熊進入冬眠前的活動會更加頻繁，仍須持續留意。
日本亞洲黑熊研究所理事長米田一彦表示，意外碰上熊的時候，若是逃跑的話，會被視為「弱者」並且被追趕，所以「逃跑都是沒有好處的。」雖然可以選擇後退，但仍會有摔倒的危險，因此發現熊隻時，抱住樹或電線桿、不要動，不要暴露自己是人類會比較安全。另外，因為熊的活動時間分別在早上和晚上，因此避免在這段時間靠近山脈行走十分重要，若遭到襲擊的話，則應該優先保護頭和頸部，再根據情況做出對策。