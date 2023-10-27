今晚低溫探18度！台北、宜蘭週末「雨神發威」　轉晴回溫要等下週

今起慶祝萬聖節！全家拿鐵、7-11美式「買1送1」　霜淇淋也買1送1

▲萬聖節優惠今起開跑！7-11門市大杯美式、熱狗買1送1，指定日本糖果、冰品、雪糕、大杯美式、哈燒櫃熱狗也買1送1。（圖／7-11提供）
▲萬聖節優惠今起開跑！7-11門市大杯美式、熱狗買1送1，指定日本糖果、冰品、雪糕、大杯美式、哈燒櫃熱狗也買1送1。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

萬聖節優惠今起開跑！7-11門市大杯美式、熱狗買1送1，指定日本糖果、冰品、雪糕、大杯美式、哈燒櫃熱狗買1送1，霜淇淋使用指定電子支付也有買1送1優惠；全家現煮特大拿鐵買1送1外，霜淇淋有第2支半價10元，原價49元、平均30元開吃。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡7-ELEVEN
📍門市｜今起至10月31日

◾大杯美式咖啡買1送1（原價45元、特價23元）

◾哈燒專櫃韓式起司熱狗／美式大熱狗任選買1送1（原價55／50元、特價28／25元）

◾思樂冰3種口味中杯買2送1（原價30元、特價20元）

◾大杯焙烤榛果風味拿鐵買2送1（原價65元、特價43元）

◾大杯皇家伯爵紅茶拿鐵買2送1（原價65元、特價43元）

◾珍珠奶茶買2送1（原價60元、特價40元）

◾香鑽水果茶買2送1（原價70元、特價47元）

▲7-11開跑萬聖節優惠，限時5天祭出大杯美式、哈燒櫃熱狗、指定糖果買1送1，另有思樂冰買2送1。（圖／業者提供）
▲7-11萬聖節限時5天優惠，有大杯美式、哈燒櫃熱狗、指定糖果買1送1，另有思樂冰買2送1。（圖／業者提供）
📍門市｜今起至10月29日

◾icash pay支付享霜淇淋買1送1

📍APP｜今起至10月31日

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，8杯組333元（原價60元、特價42元）

◾一顆青檸檬／一顆檸檬紅，8杯組333元（原價60元、特價42元）

◾中杯精品美式，6杯組333元（原價80元、特價56元）

◾香鑽水果茶，7杯組333元（原價70元、特價48元）

◾皇家伯爵紅茶拿鐵／太妃糖焦糖風味瑪其朵／巧克力可可歐蕾／脆酷摩卡，任選9杯333元（原價55元、特價37元）

◾蜂蜜美式／蜂蜜拿鐵，6杯組333元（原價80元、特價56元）

▲7-11萬聖節。（圖／7-11提供）
▲7-11萬聖節寄杯咖啡優惠組，美式、風味拿鐵、水果茶都有優惠。（圖／7-11提供）
🟡全家
📍門市｜今起至10月29日

◾特大拿鐵買1送1（原價70元、特價35元）

◾霜淇淋第2支10元（限全盈+PAY支付）

📍APP｜今起至10月29日

◾離子水買1送1（原價29元、特價15元）

◾紅茶牛奶焦糖奶蓋雪糕買1送1（原價49元、特價25元）

◾加倍佳棒棒糖買1送1（原價14元、特價7元）

◾HERSHEYS片裝黑巧克力買1送1（原價39元、特價20元）

◾農心辛炒麵買1送1（原價75元、特價38元）

◾Gery起司蘇打餅買1送1（原價49元、特價25元）

◾伯朗美式／拿鐵咖啡買1送1（原價35元、特價18元）

▲全家本週康康五優惠出爐！10月27日起至29日限定，現煮特大拿鐵買1送1。（圖／全家提供）
▲全家本週康康五優惠出爐！10月27日起至29日限定，現煮特大拿鐵買1送1。（圖／全家提供）

全家霜淇淋第2支10元！萬聖節9大品項「買1送1」：拿鐵、美式都有

迎雙11購物節！超商美式「50杯1111元」可寄杯　全家拿鐵買1送1

限3天！全家咖啡買1送1「有拿鐵、美式」　迎萬聖節「棒棒糖7元」

2023萬聖節攻略！信義商圈「百鬼夜行」出沒　天母搞什麼鬼第15屆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞