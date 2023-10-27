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王毅布林肯華府會談　白宮盼重啟軍事溝通

▲美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員兼外交部長王毅今天展開會談。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員兼外交部長王毅今天展開會談。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者江今葉華盛頓26日專電）美國國務卿布林肯與中共中央政治局委員兼外交部長王毅今天展開會談。王毅表示，美中須恢復對話，盡快回到健康、穩定、可持續性的發展。白宮方面則期盼能重啟軍事溝通管道。

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王毅今天展開為期3天的華府訪問行程，除了今晚與布林肯（Antony Blinken）會晤外，他明天還將與白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）會談。外媒報導，美國總統拜登（Joe Biden）也可能接見王毅。王毅此行除了被視為美中關係破冰外，也被認為是為中國國家主席習近平出席11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會鋪路。

布林肯今天傍晚與王毅在國務院展開會談，兩人還將進行工作晚餐。布林肯與王毅都期待這次的會談具有建設性。

王毅表示，中美兩大國有分歧、有矛盾，同時也有重要的共同利益，以及需要共同應對的挑戰。中美雙方需要恢復對話，要更深入、全面對話，通過對話增進相互了解、消除誤解與誤判，不斷尋求擴大共識、開展互利合作、推動雙邊關係止跌企穩，盡快回到健康、穩定、可持續性的發展軌跡。

王毅並意有所指地指出，判斷是非的標準「不是誰胳膊粗，也不是誰嗓門大」，而是要看是否遵循美中三公報規定，是否符合國際法和國際關係基本準則，是否適應時代發展與進步的潮流。最終時間與事實會證明一切，歷史會作出公正評價。

在布林肯與王毅會談前，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，這是保持與中國溝通管道暢通努力的另一個里程碑。這是對中國行為表達關切的機會，特別是中國在南海的行為，也是探索維持管道開放，並嘗試重啟軍事管道溝通的機會。

去年8月，時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國宣布關閉美中軍事溝通管道。

在王毅到訪前夕，美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）與外委會印太小組主席金映玉（Young Kim）發出聯合聲明，呼籲拜登政府在與中國官員會談時應提出具體要求，不能輕易相信中共的虛假承諾。

聲明指出，中共變得越來越愈咄咄逼人，從對台灣與菲律賓的挑釁性軍事行為，到任意拘留美國公民並關押政治犯，再到強迫各國進行債務陷阱式的基礎建設，中共已明確表明是一個不可靠的合作夥伴。（編輯：楊昭彥）1121027

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