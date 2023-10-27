快訊／GD全盤否認吸毒！撇清「新聞報導和我無關」 配合檢警調查
35歲前南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon（GD、本名權志龍）25日被仁川警察廳證實涉嫌染毒，已經立案調查中，沉寂2天，GD今（27）日透過律師發表聲明：「首先，我從來沒有吸毒，我還想說，我與最近媒體發布有關『違反毒品管制法』的新聞報導沒有關係，我將積極配合檢警的調查。」
記者楊穎軒／綜合報導
據韓媒報導，GD強調自己從未碰毒品，「不過，因為我知道很多人都很關心此事，所以我會積極配合檢警的調查，更加努力地完成工作。」此前，首爾仁川警察廳9月得到江南一家聲色場所的毒品情報，獲得在店內擔任經理的29歲女子證詞，女經理坦承演員李善均常到家裡一起吸大麻和其他毒品，還舉報GD染毒。
GD 2011年5月曾在日本夜店被查獲疑似吸食大麻，檢方對他進行毛髮檢測，結果呈現陽性，GD承認有吸食，但以為只是一般的香菸才會誤吸，檢察官考量他是初犯，還有大學生身分，且食用劑量稀少，予以緩起訴處分。
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