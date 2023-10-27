棒球／亞錦賽12月開打！中華隊力求2連霸由郭李建夫執掌兵符
睽違3年亞洲棒球錦標賽復辦，本屆賽事將於12月3日在台灣舉行，中華隊確定由郭李建夫擔任總教練執掌國家隊兵符，上屆2019年亞錦賽中華隊拿下冠軍，今年將力拚亞錦賽2連霸，完整教練團預計今（27日）公布，其中多次帶領青棒國家隊，現新北禾聯棒球隊主帥周宗志也有望加入教練團。
記者張志宇/綜合報導
曾旅日的郭李建夫除了球員生涯國家隊資歷豐富外，在當教練後在選材方面也很有自己的風格，曾在2014 U21世界盃棒球賽帶領中華隊奪冠，也是中華隊2015年、2017年亞錦賽總教練，另外也曾擔任U23世界盃棒球賽總教練。
棒協秘書長林宗成對於選出郭李建夫擔任主帥，受訪時也表示，「備戰亞錦賽剩沒有多少時間，郭李建夫有豐富的國家隊經驗，也能比較快上手。」
此外郭李建夫同時也是冬季聯盟U23台灣培訓隊總教練，其中比賽時間與亞錦賽有重疊，秘書長林宗成則表示，「這個在會議中都有提出充分討論，郭李建夫會挑選合適有經驗的教練團，亞錦有戰績的壓力，冬盟屬於培訓磨練，兩邊的性質不太一樣，相信郭李建夫會妥善安排。」
亞錦賽中華隊選手名單，在下週選訓會議確定球員，中職和旅外球員都不會缺席，因為時間緊迫，預計將直接選出24人名單。