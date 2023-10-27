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詐團石油商謊稱急需度難關　馬國女急匯款幸新北警聯手銀行攔阻

▲警方到場勸說準備匯款給謊稱是石油商急需度難關的馬來西亞籍呂姓女子。（圖 ／翻攝畫面）
▲警方到場勸說準備匯款給謊稱是石油商急需度難關的馬來西亞籍呂姓女子。（圖 ／翻攝畫面）

記者吳嘉億／新北報導

一名在台灣工作數年的55歲馬來西亞籍呂姓女子，日前到銀行準備匯款到外國帳戶，因銀行詢問女子對匯款對象不熟且匯款用途也說不清楚，懷疑遭到詐騙，在請警方到場了解與開導後，才沒有被在手機通訊軟體上所謂的「美國石油商」詐騙集團拐騙，得以守住辛苦工作要匯回家鄉的一大筆存款，也對台灣的友善居住環境更是感恩與喜愛。

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據了解，呂女是在通訊軟體LINE上結識一位自稱在美國經營石油業、名叫「韋恩」的華僑，因人在異鄉打拚十分孤單，便希望透過網路結識朋友，恰巧呂女是從馬來西亞來台灣工作已有數年，兩人都有在異鄉打拼的處境，所以每天會互相噓寒問暖；而在最近談話中「韋恩」向呂女大吐苦水，表示因為油管破裂，導致經營困難，急需要資金協助度過難關，便開口向呂女借款45萬元，並指定匯到外國帳戶。

警方表示，樹林警分局彭厝派出所員警古駿伯、張文科於24日上午接獲銀行通報後趕到現場了解，因女子支支吾吾隱瞞不肯透露，經員警耐心詢問，在舉出各類詐騙類型讓民眾損失金錢的案例及請女子暫時不要匯款後，經詳細說明及開導後，總算讓女子瞭解一切皆是騙局，感嘆不已。

樹林警分局提醒民眾，不要點入手機的不明連結和透露個人資料，與網友見面要小心謹慎，更不要輕易與網友進行金錢交易，如有疑慮一定要小心求證，可撥打165反詐騙專線，會有專人24小時提供線上詳細諮詢，協助共同阻擋防不勝防的詐騙陷阱。

▲馬來西亞籍呂姓女子到銀行準備匯款45萬給在手機通訊軟體上結識的男子。（圖 ／翻攝畫面）
▲馬來西亞籍呂姓女子到銀行準備匯款45萬給在手機通訊軟體上結識的男子。（圖 ／翻攝畫面）

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