高雄萬聖節大遊行10/28登場 新上國小環保創意變裝搶先曝光
2023高雄萬聖節大遊行即將於10月28日登場，從文化中心出發到中央公園，25日新上國小結合超夯議題SDGs，發起「不上街購買」環保素材創作大賽，鼓勵親師生以家裡多餘物品進行萬聖節變裝秀，山道猴子、茶碗蒸、大手機人等都現身校園，提前揚起10/28高雄萬聖節大遊行的號角。
記者陳美嘉／高雄報導
藝術出身的校長王彥嵓親自粉墨登場，動員全家人一起合作，利用家裡面的日常用品與舊衣服，把自己打扮成很炫的「瘋狂帽客」，挑戰不上街購買，裝扮一出，貼文立刻就超過500個讚。
新上的萬聖節變裝活動，吸引超過60組親子組團比賽，大家找出家中各種物品來變裝，有用杯蓋當成鏡頭的手機、用紙箱變裝成烏龜殼的忍者龜、用黑色垃圾袋變成披風的虎克船長、舊布縫製而成的自由女神像，還有用媽媽最愛的網購箱改造成最近超夯的茶碗蒸，每一張精彩裝扮都令人眼睛為之一亮，一上傳都獲得許多讚與愛心。
校長王彥嵓說，透過萬聖節變裝來帶入SDGs議題是一個很有意義的課程活動，藉由親師生共作的過程也是一種最棒的情感交流，萬聖節不僅討糖吃，SDGs從自己與生活做起，好奇小朋友裝扮的看倌，可以在10/28萬聖節大遊行與我們相見。
高雄市政府將於10月28日晚間首度舉辦「2023萬聖節大遊行」活動，以「萌鬼萬聖夜」為變裝主題，同時融入臺灣文化元素，搞怪討糖。遊行路線起點為文化中心，終點為中央公園，從晚上6點到8點將由特別打造5米高8米長的大型南瓜遊行車，以及各種萌鬼一起遊行陪孩子們度過歡樂的萬聖節，沿街也將設置三個補水站，以及周圍超過100個店家逗趣互動討糖，邀請大家一起來狂歡。