刺激經濟！政府宣佈泰國夜生活將再延後兩小時 改到凌晨四點打烊
隨著東南亞國家經濟快速起飛，泰國的大城市儼然已成「不夜城」。為了刺激經濟，泰國政府近期宣布將延後夜店關門時間，原先營業場所只能營業到凌晨2點，如今泰國內政部宣布將延長夜生活場所的營業時間，延長關門時間兩小時到4點，希望可以促進旅遊業並增加消費。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，泰國內政部秘書長Traisulee Traisornkul在25日宣布，泰國的聲色場所從原先的凌晨2點打烊，可以延長營業到凌晨4點。他強調，延長兩小時的目的是為了促進旅遊業和增加消費，任何具有旅遊潛力的地區都可以要求延期營業時間，但這些店家或地區必須要達到某些條件，如今這些條件尚未公布。
Traisulee Traisornkul指出，這項決議將在下次內閣會議上做最終討論，最後在《皇家公報》上公佈結果，內政部會確保每個店家都有公平和公正的申請機會，讓每個地區的店家都能合法地延長營業時間。
在內政部正式宣佈該政策前，曾進行問券調查。泰國的國家發展管理學院調查(Nida Poll)於10月17日至19日期間進行，透過電話訪問全國各地超過20歲、具有不同教育程度、職業和收入的1310人，54.43%的受訪者表示他們不相信延長夜店營業時間能帶動旅遊業收入增加，以振興泰國目前面臨的經濟衰退。
泰國新上任總理賽塔則積極推動此政策，他在「2024泰國經濟展望」的論壇上便重申將發展該政策，以活絡觀光經濟。不過他也承認，這政策一旦推行，可能會導致一些社會問題和治安問題，但是也有助於經濟發展，增加國家收入。