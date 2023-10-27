財經小辭典／台股交割跟進國際改採T+1真的好嗎？2大關鍵成考量

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目前各國股市交割制度紛紛改成「T+1」制度，其中，印度已自今年1月起開始實施，加拿大、美國將在明年5月實施，英國則預計會在明年開始研議。而台股交易市場從「T+2」縮減為「T+1」的可能性之所以會被討論，「與國際接軌」為主要原因之一。
黃天牧日前曾表示，台股作為國際化市場，若交割時間與他國不同，恐影響外資投資，同時也證實，目前專案小組正朝「T+1」制度方向研議，其中，將考量實施上可能會遇到的狀況、如何克服因應等問題，且必須進行可行性研究，因牽涉到政治與投資人，勢必要審慎起見。
市場認為，「T+2」制度有一種買東西不用付錢的概念，使得違約交易頻傳。交割時間若縮短為「T+1」，優點除了可與國際接軌外，有助於券商降低交易風險，對投資人而言，賣股可提早一天拿到錢，買股則少一天的籌錢時間。台新投顧副總黃文清接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，「T+1」制度易使整體交易包括資金的管理、運用以及流動的效率提升，理論上，屬於「正面政策」。
然而，改變交易制度可以想見將耗上不少成本，交割縮減為「T+1」恐將為台股交易市場帶來一段陣痛期，在外資匯款跨時區上，銀行與周邊單位是否能順利運作也成憂慮之一，加上緩衝時間縮短，可能更容易造成違約交割的情況發生。
不過，有專家表示，一旦市場習慣「T+1」制度，投資人對於「帳戶裡是否有足夠金額」會更加注意，因此從長線上來看，反而真能降低違約交割風險，至於交易市場該如何面對或縮短前期新制轉換帶來的陣痛，端看政府如何因應與提出配套。
證交所董事長林修銘於今年4月已表明，台股雖未確定是否要改制成「T+1」，但會先創造4大有利方向：增加對證券商款券撥付作業彈性、優化結算交割系統、強化交割借券機制、減輕外資交割成本，以便未來T+1真成國際主流，台股也能順利實施、不落人後。
想像固然美好，但修改制度在實際技術面上真的可行嗎？市場看法表示，台股交割縮減為「T+1」技術不難，目前已有部分業者長年採用「圈存證券交易機制」。圈存交易又稱為「預收款券」，也就是當投資人委託買進股票時，交割銀行系統上會先確認帳內是否有足夠的交割款項，才能允許下單，以達到風險控管的功能，顯示業界可能早已達到「T+0」的技術。
不過，無論是改成「T+1」，抑或是「T+0」，對廣大投資人來說等於是能夠在資金調度上更加靈活，一旦靈活度提升，背後風險可能也會跟著增加，金管會先前雖表示朝「T+1」方向制度研議，但並不會貿然執行，每一個交易市場上所牽涉到的環節都必須經過審慎思考。