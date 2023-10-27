劉家昌開撕甄珍母子奪財產 劉子千一張「吹牛圖」超諷刺回應了
80歲資深音樂人劉家昌昨（26）日在微博寫下2千多字長文，自揭家醜，火大指前妻甄珍和兒子章立衡（原名劉子千）在北京請律師偽造文書謀奪他的財產，還逃漏稅等罪狀，痛罵母子倆被寵壞、貪得無厭，自己會爭到最後一口氣討回公道，對此，章立衡深夜以一張圖暗諷父親「牛牽到北京還是牛」、「吹牛」。
記者楊穎軒／綜合報導
章立衡在臉書上傳一名小女孩牽著一頭黃牛的圖片，上頭印有「我把牛牽來了，你繼續吹」的文字，反擊父親劉家昌的所有指控，網友留言：「真的希望你早日脫離這場風波，能開心的過日子」、「立衡，照顧甄姐！保重自己」，也有人保持中立，「不過問，不理會」。
劉家昌點名甄珍，「一個惡魔分手後，糾纏我十幾年還不罷手，被逼得要面對，就實話實說了」，問對方是否收到江西高等法院敗訴判决書，不要拔腿跑人，法院會追究到底，謊言過不了司法這一關，再譏諷章立衡，「一個兒子，39歲的男人，沒做過一天事，每天跟母親找律師研究告父親爭財產...把鬥爭父親當成了職業，多可怕的教育...看到他在江西法院門前，一身臃腫的背影的照片，令人心酸。一個堂堂的男人，可以這樣不忠不孝、不知羞恥嗎？」