中華職棒／德保拉與兄弟結束2年合約離台 喊話希望明年再回來
中信兄弟本季無緣殺入季後賽，挑戰3連霸王朝失利，其中陣中洋投德保拉也在本季結束後，結束與兄弟的2年合約，在離台前也向粉絲喊話，「希望再回來為球隊效力，把我的好表現展現給球迷們看，跟隊友們一起拚戰。」
記者張志宇/綜合報導
德保拉在離台前，透過兄弟官方粉專談起今年球季，並表示，「今年一整季發生滿多事情的，但也是感謝上帝，今年也是有一個很棒的經驗，只是比較可惜的是，就是我在台灣的這4年，前幾年都有進季後賽，只有今年沒有打進季後賽，這個讓我有一點沮喪，其他都是很棒的經驗。」
本季兄弟與35歲的德保拉結束2年合約，對於明年球季回歸球隊仍是未知數，但德保拉也直言，「如果可以，希望很快就能再見到你們，如果可以，希望再回來為球隊效力，把我的好表現展現給球迷們看，跟隊友們一起拚戰。」
中信兄弟自2020年後，連3年晉級台灣大賽，德保拉在這3年冠軍戰，共主投5場，1場後援登場其餘先發出戰，繳出3勝1敗、防禦率僅1.46的成績，但今年兄弟無緣季後賽，讓德保拉提早返美，他本季出賽27場，累計10勝（中職生涯單季最少），另有9敗追平2020年，共投173.1局，防禦率3.53（中職生涯單季新高）。