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中國籍抖音網紅大鬧新加坡醫院！飆罵護士和警員　審判結果出爐

▲中國籍抖音網紅Han Feizi在醫院裏不但大聲辱罵一名護士，也拒絕配合戴上口罩，院方因此報警。（圖／翻攝自TikTok）
▲中國籍抖音網紅Han Feizi在醫院裏不但大聲辱罵一名護士，也拒絕配合戴上口罩，院方因此報警。（圖／翻攝自TikTok）

國際中心賴正琳／綜合報導

中國籍抖音網紅Han Feizi在11日，因被車子撞傷腳板而到中央醫院求醫，但在醫院裏不但大聲辱罵一名護士，也拒絕配合戴上口罩，院方因此報警，而她甚至謾罵到場釐清案情的警方。後來新加坡檢警單位還發現她謊報工作事由到新加坡，25日審判結果出爐，她認罪後被判坐牢五週加五天和罰款600新元（約等同於新台幣1萬4千元）。

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據悉，29歲的Han Feizi在抖音上有26萬粉絲，不過她在另一個粉絲人數不到1000人的小帳上發布了兩段自己跟女調查官爭論的影片，該影片在其他社交媒體平台上被轉載之後瘋傳。然而她已非第一次謾罵護士、警察和女調查官，她在10月3日，才被濱海林蔭道一棟公寓的保安團隊報案，稱她喝醉酒後，保安人員協助護送她回住所時，女子推了保安人員的肩膀、扯他的領帶，還辱罵他。

另外，她被新加坡檢警單位發現她以「私人秘書」為由申請新加坡的工作簽證，謊報自己受雇於KDL Elements私人有限公司當秘書，然而在沒有合法工作證的情況下，在新加坡各地兼職陪酒女。該公司人力資源部的主管在法庭上表示，被告來新加坡主要是來玩樂，根本沒想要工作，她說謊騙到工作證後，抵達新加坡後沒有做過任何相關工作。 

被告在通譯員解釋完案情後，她才鞠躬道歉，說十分後悔自己的行為，願意毫無保留向所有人道歉。被告也寫了一封求情信，稱她來新加坡的目的主要是想在短時間內賺足夠的醫藥費，因為有三個親戚得了癌症，其中一個還是癌症晚期，她為了減輕家裡的經濟負擔，才來新加坡打工，落得如此下場並非她所願，只希望法官開恩輕判，讓她早日回家照顧家人、陪伴父母，她也對發佈不實抹黑影片到社群平台上的行為道歉。

Han Feizi共面對八項控狀，包括一項公共滋擾、兩項抵觸防止騷擾法令、三項抵觸私人保安業法令以及兩項抵觸人力法令的罪狀，控方以其中五項加以提控，另外三項交由法官下判時一併考慮，她於25日在國家法院通過視訊方式認罪後被判刑。 

@bens_social_clubJail and Fine for Chinese National Han Feizi! Han Feizi will be permanently barred from working in Singapore👍 #hanfeizi #singaporenews #viral #fyp #fypシ #benssocialclub #tiktoksg

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