中國籍抖音網紅大鬧新加坡醫院！飆罵護士和警員　審判結果出爐

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另外，她被新加坡檢警單位發現她以「私人秘書」為由申請新加坡的工作簽證，謊報自己受雇於KDL Elements私人有限公司當秘書，然而在沒有合法工作證的情況下，在新加坡各地兼職陪酒女。該公司人力資源部的主管在法庭上表示，被告來新加坡主要是來玩樂，根本沒想要工作，她說謊騙到工作證後，抵達新加坡後沒有做過任何相關工作。
被告在通譯員解釋完案情後，她才鞠躬道歉，說十分後悔自己的行為，願意毫無保留向所有人道歉。被告也寫了一封求情信，稱她來新加坡的目的主要是想在短時間內賺足夠的醫藥費，因為有三個親戚得了癌症，其中一個還是癌症晚期，她為了減輕家裡的經濟負擔，才來新加坡打工，落得如此下場並非她所願，只希望法官開恩輕判，讓她早日回家照顧家人、陪伴父母，她也對發佈不實抹黑影片到社群平台上的行為道歉。
Han Feizi共面對八項控狀，包括一項公共滋擾、兩項抵觸防止騷擾法令、三項抵觸私人保安業法令以及兩項抵觸人力法令的罪狀，控方以其中五項加以提控，另外三項交由法官下判時一併考慮，她於25日在國家法院通過視訊方式認罪後被判刑。
@bens_social_clubJail and Fine for Chinese National Han Feizi! Han Feizi will be permanently barred from working in Singapore👍 #hanfeizi #singaporenews #viral #fyp #fypシ #benssocialclub #tiktoksg
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