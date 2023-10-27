▲減少中風失能！把握黃金時間溶栓、取栓　健保放寬給付為4.5小時

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在10月29日世界腦中風日前，台灣腦中風學會於新光醫院舉辦記者會，與健保署署長石崇良、專家們一同呼籲民眾，中風應把握24小時黃金治療時間，及早發現中風跡象、及早至急診治療，並說明健保給付提案原由。
溶栓、取栓有風險 但實證「這時間」治療利大於弊溶栓、取栓是急性缺血性腦中風最重要的2項治療，但治療上都有出血風險，過去認為中風後3小時內使用血栓溶解劑rt-PA藥品溶栓、8小時內執行取栓術，雖然仍有風險存在，但對病人來說是「利大於弊」，因此健保便依此條件進行給付。
不過，三總副院長李俊泰表示，在溶栓治療上不論是國際、本土研究都證實3小時、4.5小時內使用都有明顯療效而且是利大於弊。
此外，在取栓治療上，北榮神經內科主任李怡慧提到，2018年國際便證實24小時內執行都有療效，不過當時並不知道該如何讓治療的利大於弊，因此證據等級被列為第二等級，但現在證實能用進階腦影像篩選病人、了解每個病人在治療後是否會利大於弊，所以證據等級被列為第一等級，建議在24小時內進行取栓。
射出雙箭對抗中風、失能 放寬溶栓、取栓健保給付因此，健保署自112年10月1日起放寬血栓溶解劑「rt-PA藥品」之給付條件，由原先限急性缺血性腦中風「3小時內」使用，延長至「4.5小時內」，預估一年約新增加1600人受惠、每年可減少80位中風失能病人，預算約6900萬點。
另外，自112年11月1日也將放寬「急性缺血性腦中風機械取栓術」執行時間，參考台灣腦中風學會等專家所提之國際實證和臨床指引建議，由原先「前循環在發作內8小時內使用」，延長至「24小時內」，預估一年約新增565人次受惠、每年可減少188位中風失能病人，預算約1.13億點。
而41歲的葉小姐就是健保給付放寬的受惠對象之一，葉小姐表示自己本身是新光醫院員工，在10月13日發現有口齒不清、手腳無力、無法打字等中風跡象，到新光醫院急診已是中風後4小時左右。
由於健保放寬讓她施打rt-PA藥品可獲健保給付，不須自費4－5萬元才能接受治療，葉小姐也成為新光醫院第一例健保放寬給付的適用者。她表示，在當下接受治療便以改善6成以上，隔天就已恢復到十分，相當感謝健保放寬和醫師的治療。
中風把握24小時黃金治療期 控制危險因子遠離危害除了給付條件的時間放寬外，台灣腦中風學會理事長暨新光醫院神經科主任特別提醒，急性缺血性腦中風之黃金治療時間將從3小時改為24小時，民眾應把握24小時黃金治療時間前往急診治療。
健保署署長石崇良則表示，健保給付放寬相信能讓中風恢復機會有翻倍增加，但事實上不論是溶栓、取栓執行率都只有10－15%，應該可以更好，而預防腦中風也是防治中很重要的一部份，因此呼籲：
- 注意早期中風跡象、及早就醫，提升執行率、降低失能機會
- 民眾若有糖尿病、高血壓、高血脂、抽菸等，應戒菸、控制危險因子遠離中風危害
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59721
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