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小甜甜布蘭妮「初夜在14歲」！被賈斯汀揭性生活　還得立童貞人設

▲小甜甜布蘭妮在自傳《The Woman in Me》中，自爆初夜是在14歲，當時的團隊要求她要立「永保童貞」人設。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲小甜甜布蘭妮在自傳《The Woman in Me》中，自爆初夜是在14歲，當時的團隊要求她要立「永保童貞」人設。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）

記者吳雨婕／綜合報導

美國天后小甜甜布蘭妮近來推出自傳《The Woman in Me》，裡頭爆出與「大賈」賈斯汀汀布萊克（Justin Timberlake）交往期間，為男方墮胎，書中揭露許多當年她不為人知的經歷與故事，除了批評賈斯汀公開談論兩人性生活，讓她崩潰不已外，她大膽透露其實自己的初夜是在14歲，但當時的團隊卻要求她立下「永保童貞」的人設，讓她覺得荒謬。

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布蘭妮表示，她早些年成為外界關注的焦點人物時，許多人對她保有童貞的痴迷，讓她很困擾，她大膽在《The Woman in Me》提到，她早就在14歲時發生性關係，可她的團隊因為考慮到她有許多青少年粉絲，因此要求她立下「永保童貞」的人設，布蘭妮困惑直言：「為什麼我的經紀人如此努力地聲稱我在20多歲的時候還保有童貞？我有沒有發生性行為，關誰的事？」

▲小甜甜布蘭妮在《The Woman in Me》中自爆初夜是在14歲。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
▲小甜甜布蘭妮在《The Woman in Me》中自爆初夜是在14歲。（圖／翻攝小甜甜布蘭妮IG）
小甜甜布蘭妮與賈斯汀汀布萊克大約是在1999年至2002年交往，賈斯汀在2002年上節目《Star & Buc Wild Morning Show》與接受知名主播Barbara Walters訪問時，都大談與布蘭妮的性生活，使布蘭妮的「童貞」一時成為茶餘飯後的話題。布蘭妮在書中特別感謝脫口秀主持人歐普拉（Opera Winfrey），在當時告訴她：「性取向與別人無關。」這句話給了她很的多鼓勵。

▲小甜甜布蘭妮（左）在回憶錄裡自爆曾為賈斯汀墮胎，23年前心碎內幕曝光，「他不想當爸」。（圖／美聯社／達志影像）
▲小甜甜布蘭妮（左）遭賈斯汀上節目揭露兩人的性生活，讓她超崩潰。（圖／美聯社／達志影像）

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