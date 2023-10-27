MLB／遊騎兵挑戰隊史首冠！9年前總教練Bochy的奇蹟棒球能否繼續
2014年的世界大賽，由外卡國聯、美聯兩支球隊舊金山巨人隊出戰堪薩斯皇家，最終結果，在7戰4勝的比賽中，巨人隊奇蹟似的以4勝3敗的成績打敗皇家奪冠，如今物換星移，巨人隊自此再也打不進世界大賽，總教練Bruce Bochy離職，但對於巨人迷來說，Bruce Bochy是不可抹滅的存在，相隔9年後，他又率領另一支外卡球隊遊騎兵隊前進世界大賽，對手是亞利桑那響尾蛇，這可以說是Bruce Bochy的「奇蹟棒球」，也是另一種巧合。
記者吳政紘/綜合報導
Bruce Bochy在2014年率領巨人隊拿下88勝74負、勝率0.543，皇家隊則是89勝73負、勝率0.549，總教練為名帥Ned Yost，不過，Bruce Bochy離開巨人隊，來到遊騎兵重出江湖，第一年就率領「條子軍團」進軍世界大賽，也十分少見。
以執教風格來看，Bruce Bochy十分著重投手，過去他帶巨人隊，「瘋邦」Madison Bumgarner、Jake Peavy、Tim Lincecum等，至少有2位王牌等級好手，並且可以撐到6-7局，耐投又好用，而有趣的是，Bruce Bochy從未在美聯拿下世界大賽冠軍，這次或許是他的第一次。
Bruce Bochy擁有3座世界大賽冠軍，2019年球季結束後退役，但他進行髖關節，甚至率領法國隊打世界棒球經典賽，除了在1998年他帶隊教士，最終輸給紐約洋基隊外，其他3次他率領球隊進入世界大賽都奪冠，這次Bruce Bochy能否再度上演奇蹟，就看遊騎兵是否相挺。