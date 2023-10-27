接單旺季禁休、產線主管1年沒放假　連鎖品牌工務加班只能換補休

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黃先生說，公司人力吃緊，各部門人力配置都抓得剛好，若有2個人請假，等於3個人要負擔5份工作量，遇到旺季客戶追單，團隊幾乎不能休假，不然會影響整體貢獻。過去3年期間，一度長達1年不能休假，甚至每週還要加班4天趕進度，身心俱疲，好險公司有照勞基法規定，特休未休天數能換發成工資。
黃先生分享，印象最深刻的請假記憶是，他不幸確診需要在家隔離1週，公司沒有要求他繼續處理公事，終於獲得身心休養的機會。他坦言，有假請不得，導致他無法全心全意投入副業發展，時間全都被公司綁住，當有更好的機會出現時，卻無法請假去做多方面的嘗試，陷入兩難。
另一名周先生則是在連鎖的診所品牌擔任工務，平常的工作就是要處理各個門店反應的問題，除了空調運轉、設備維修要找他，就連下班後的保全回報窗口都是他，因為門店多，平常工作忙的不可開交，而且需要24小時on call待命，心理壓力頗大。
周先生說，工務部門經常處於忙碌的狀態，但公司卻有不成文的內規，加班不能換錢，只能換補休，但就算是休假，訊息電話還是不斷，完全沒辦法放鬆，甚至連半夜睡覺都會接到保全公司回報異常的訊息，需要再聯繫店長解決。另外，假單過期就失效也無法換錢，曾經看過同部門的前輩，為了消耗休假，已經遞了假單，卻還是進公司處理工作。
這樣的高壓狀態持續了2年，周先生選擇離職，轉職到傳產的採購部門工作，不只業務相對單純，公司的制度也比較完善，現在只要有加班都可以換成加班費。
勞動部指出，勞工於平日延長工作時間或休息日工作後，原則上雇主應依《勞動基準法》第24條規定給付加班費，勞工有意願選擇補休並經雇主同意者，始得依同法第32條之1規定實施補休，雇主不得片面要求勞工僅能換取補休。雇主如有違反，勞工可向當地勞工行政主管機關、勞工局（處）申訴，查證屬實，將依法處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰。
另外，《勞動基準法》第38條將特休日期「排定權」交給員工，因此員工可依自己的意願來決定特休日期，而在法律上的性質，員工一旦排定特休就屬「形成權」，不需要經過雇主同意就能夠生效。雇主若拒絕員工請特休，可處新台幣2萬元以上100萬元以下罰鍰，並公布事業單位名稱、負責人姓名。