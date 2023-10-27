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北韓人愛看小S節目！脫北者機場一見到廣告尖叫：超喜歡她

▲北韓民眾愛看小S（中）主持的節目，脫北者在機場見到小S廣告興奮不已。（圖／記者陳明安攝）
▲北韓民眾愛看小S（中）主持的節目，脫北者在機場見到小S廣告興奮不已。（圖／記者陳明安攝）

記者楊穎軒／綜合報導

綜藝天后小S（徐熙娣）出道29年，主持代表作有《我猜我猜我猜猜猜》、《娛樂百分百》、《康熙來了》等，拿過一座金鐘綜藝節目主持人獎，近來睽違19年主演電視劇《此時此刻》，沒想到，人氣始終不墜的她，竟然紅到共產國家北韓，南韓網紅證實，北韓人愛看小S的節目，脫北者在台灣看到她的廣告，欣喜若狂頻頻示愛。

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▲▼小S知名度紅到北韓，脫北者喜歡她的活潑和帥氣。（圖／NOWnews資料照、翻攝自小S臉書）
▲小S前男友黃子佼、好友陳建州雙雙捲入性騷擾事件。（圖／翻攝自小S臉書）
南韓YouTuber咪蕾在《小姐不熙娣》分享，之前邀請北韓人來體驗台灣文化，透露脫北者來台之前就認識小S，都有看她主持的節目，小S一聽整個人向後倒，一手摀住嘴巴，驚訝到說不出話，一旁派翠克大喊：「我不知道妳在北韓也有高人氣！」

▲得知北韓也有粉絲，小S嚇到整個人往後退。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲得知北韓也有粉絲，小S嚇到整個人往後退。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
小S再確認：「我在北韓紅嗎？」咪蕾點頭，指脫北者在機場一看到小S的廣告，興奮驚呼：「我超喜歡的明星小S，我在北韓就看過，超喜歡她！」脫北者說很喜歡小S活潑、帥氣的樣子，小S聽完換兩手抱著頭，一臉不敢置信，現場來賓慫恿她去北韓開唱，小S憂心地說：「萬一唱破音，可能被槍斃，然後萬一發現是對嘴，馬上再補一槍。」

▲小S沒勇氣去北韓辦演唱會。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
▲小S沒勇氣去北韓辦演唱會。（圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube）
隨後，小S對現場來賓吆喝：「誰要跟我一起進軍北韓？」幾乎所有人都搖頭大喊：「不要！」網友笑翻：「小S真是紅到去北韓」、「恭喜S紅到北韓了」、「去北韓發展啦S！笑死」！


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