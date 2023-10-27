今晚低溫探18度！台北、宜蘭週末「雨神發威」　轉晴回溫要等下週

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東北季風增強也帶來北方較涼的空氣，配合雲量增多還有下點雨的天氣，各地溫度下降轉涼，北部、東北部、東部的感受比較明顯，白天高溫會降到23至26度之間，跟昨天白天實際的高溫相比可能會下降6至8度之多，中部、南部、東南部的溫度也會下降，高溫預報在27至30度左右，降幅雖然比較小，但是也可望不像前幾天那般的炎熱。
今晚到明天清晨在中部、北部、東半部低溫21至23度，空曠地區局部單點可能降到18至20度之間，南部地區的低溫還是相對高一些，預報仍有24-26度，空曠地區局部單點可能降到21至23度，整體會有涼意的感覺，提醒大家要注意身體健康。
吳聖宇提醒，明後天周末假期（28-29日）仍是受到東北季風以及華南水氣東移的影響，各地的預報上來看普遍有短暫陣雨的機會，北部、東半部以及中南部山區的降雨還是會相對較多一些，中南部平地的降雨比較局部性，但是看來會有下點雨的機會。原本預期週日可能有微弱鋒面的影響，不過最新的預報資料來看鋒面的結構很不明顯，只是中層還是有水氣要通過，因此預報上還是認為會有下點雨的可能性。
溫度較為偏涼的情況也會持續，北部、東半部白天高溫維持在23-25度左右，中部、南部高溫26-29度，夜晚清晨中部、北部、東半部低溫也維持在21-23度間，空曠地區局部單點可能降到20度以下，南部地區低溫23-25度，局部單點可能降到20-22度，仍是會有些涼意的溫度，持續提醒大家注意。
下週一（30日）開始水氣減少，但是東北季風仍會持續影響到下週二（31日）左右，迎風面地區仍有短暫陣雨，西半部逐漸恢復多雲到晴的天氣，溫度也會慢慢開始回升。下週三到週日（1-5日）風向又會轉為偏東風，呈現高壓迴流的天氣型態，除了迎風面東半部有局部短暫陣雨以外，天氣大致穩定，溫度也會有再度偏高偏熱的機會，暖秋的型態依然持續，何時會改變仍有待觀察