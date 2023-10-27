劉家昌批劉子千不忠不孝！再發聲明開轟兒　「不姓劉不准碰收益」

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今天劉家昌在臉書發出聲明，聲明中提到2002年時經邵逸夫介紹，讓劉子千進入香港頂級的漢基小學，全家從美返港定居，並透露之後在香港做房產買賣時，是經由邵逸夫的太太方逸華私人借款支助，他在2012年時就償還了全部的借款。
身為音樂人的劉家昌，有過3000首作品，但因為以前中國人不講究版權，「所以在香港用了章家甄和次子劉子千名字成立了創音工作室，授權創音工作室管理音樂版權。」沒想到，他卻在媒體上看到劉子千改名為章立衡，「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」也鄭重聲明，「從今起任何公司或個人自創音工作室取得本人音樂之版權使用，未經我本人認可，皆屬違法必須立即停止。違者應負一切法律賠償責任，特此聲明。」
劉家昌聲明書全文：
聲明書
本人劉家昌於2002年經邵逸夫先生引薦，次子劉子千進入香港最頂級的漢基小學，全家從美返港定居。
之後在香港做點房產買賣，及在中國昆山興建酒店，皆是向邵夫人方逸華女士私人借款支助。龍虎山藝術城的開辦費五百萬美金，也是我本人向方女士私人借款，再由章家甄幫我代匯到中國龍虎山，成立了朋德酒店有限公司，方女士對我經濟方面的支助，在香港是眾所周知的事。
2012年中國昆山酒店全部賣掉，即償還了向方小姐的全部借款。
這一切都是由方女士私人律師，杜律津律師經手辦理，有詳細的紀錄。
本人一生從事音樂工作，作品餘三千首，過去中國人不講究版權，近十年已有版稅了。所以在香港用章家甄和次子劉子千名字成立了創音工作室，授權創音工作室管理音樂版權。
豈料，年前在媒體上看到劉子千改名為章立衡。既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。
本人鄭重聲明，從今起任何公司或個人自創音工作室取得本人音樂之版權使用，未經我本人認可，皆屬違法必須立即停止。違者應負一切法律賠償責任，特此聲明。