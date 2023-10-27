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劉家昌批劉子千不忠不孝！再發聲明開轟兒　「不姓劉不准碰收益」

▲劉家昌（左）昨（26）日發文痛批劉子千「不忠不孝」，今（27）日則是發聲明要兒子不姓劉，就不能碰版權收益。（圖／NOWnews資料照）
▲劉家昌（左）昨（26）日發文痛批劉子千「不忠不孝」，今（27）日則是發聲明要兒子不姓劉，就不能碰版權收益。（圖／NOWnews資料照）

記者吳雨婕／綜合報導

甄珍（章家珍）曾爆料與劉家昌的婚姻僅維持9年，在兒子劉子千（章立衡）1歲時就已經離婚，2018年時還陷入爭產風波，事隔多年，家務事再度登上檯面，昨（26）日劉家昌在微博開嗆甄珍母子，直指劉子千「不忠不孝」，對於兒子劉子千改名也無法理解，今（27）日一早劉家昌則是再度發聲明，要求終止甄珍、劉子千使用、管理、收取版權收益，「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。」

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劉家昌昨天在微博上痛批甄珍母子爭產，並大罵兒子劉子千，受到甄珍挑撥洗腦，才換姓改名「章立衡」，「我看到媒體才知道的。世上有人會幹這種違反人倫的事，還有羞恥心嗎？看到他在江西法院門前，一身臃腫的背影的照片，令人心酸 。一個堂堂的男人，可以這樣不忠不孝、不知羞恥嗎？」

今天劉家昌在臉書發出聲明，聲明中提到2002年時經邵逸夫介紹，讓劉子千進入香港頂級的漢基小學，全家從美返港定居，並透露之後在香港做房產買賣時，是經由邵逸夫的太太方逸華私人借款支助，他在2012年時就償還了全部的借款。

▲劉家昌發聲明開轟兒子劉子千。（圖／翻攝劉家昌臉書）
▲▼劉家昌發聲明開轟兒子劉子千。（圖／翻攝劉家昌臉書）
▲劉家昌發聲明開轟兒子劉子千。（圖／翻攝劉家昌臉書）
 
身為音樂人的劉家昌，有過3000首作品，但因為以前中國人不講究版權，「所以在香港用了章家甄和次子劉子千名字成立了創音工作室，授權創音工作室管理音樂版權。」沒想到，他卻在媒體上看到劉子千改名為章立衡，「既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。」也鄭重聲明，「從今起任何公司或個人自創音工作室取得本人音樂之版權使用，未經我本人認可，皆屬違法必須立即停止。違者應負一切法律賠償責任，特此聲明。」


劉家昌聲明書全文：

聲明書

本人劉家昌於2002年經邵逸夫先生引薦，次子劉子千進入香港最頂級的漢基小學，全家從美返港定居。

之後在香港做點房產買賣，及在中國昆山興建酒店，皆是向邵夫人方逸華女士私人借款支助。龍虎山藝術城的開辦費五百萬美金，也是我本人向方女士私人借款，再由章家甄幫我代匯到中國龍虎山，成立了朋德酒店有限公司，方女士對我經濟方面的支助，在香港是眾所周知的事。

2012年中國昆山酒店全部賣掉，即償還了向方小姐的全部借款。

這一切都是由方女士私人律師，杜律津律師經手辦理，有詳細的紀錄。

本人一生從事音樂工作，作品餘三千首，過去中國人不講究版權，近十年已有版稅了。所以在香港用章家甄和次子劉子千名字成立了創音工作室，授權創音工作室管理音樂版權。

豈料，年前在媒體上看到劉子千改名為章立衡。既然不姓劉，不是劉家人，決不容許碰觸本人所有之版權。因此，本人終止授權創音工作室、章家甄及章立衡使用、管理、收取本人所有之版權收益。

本人鄭重聲明，從今起任何公司或個人自創音工作室取得本人音樂之版權使用，未經我本人認可，皆屬違法必須立即停止。違者應負一切法律賠償責任，特此聲明。

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