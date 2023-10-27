主持政院食安會報談進口蛋　陳建仁：政府虛心檢討與改進

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陳建仁指出，因應8月24日日本福島氚廢水排放，政府已參照國際標準，以科學專業為基礎進行嚴格的監測評估，各部會也已完成「跨部會輻射監測整合儀表板」資訊平台建置，各界可隨時上網查閱；此外，針對我漁船於西北太平洋公海捕撈返國卸售的秋刀魚，相關部會也會強化檢測量能，為國人健康與海域輻射安全超前部署。
陳建仁指出，對於國人關注的進口雞蛋事件，相關部會已虛心檢討與改進，除了即刻對外釐清誤解或錯假訊息，也已提出精進措施，包括「既有庫存專案進口殼蛋不再釋出上架，並於確認效期安全無虞下，以調度加工為主」，目前專案進口雞蛋資訊已公布於「農業部專案進口雞蛋專區」，未來會持續敦促相關部會積極查察，對於業者不法行為也絕不寬貸。
隨後，針對「我國食品輻射監測資訊公開」報告案，陳建仁分別聽取核能安全委員會、農業部、衛福部說明「海域監測及檢驗量能」、「漁獲監測」及「輸入食品」處置情形後表示，有關各部會是否確實協調合作，落實食品輻射檢驗及監測作為，國家發展委員會已有追蹤管考機制；至於食品輻射檢驗如出現異常情形，後續應採取何等相關因應措施，也請行政院食品安全辦公室邀集各相關部會確實盤點可能發生之樣態，並研商具體因應作為。
針對農業部「進口雞蛋專案精進作為及強化措施」報告及委員所提「缺蛋及進口豬肉標示事件建議」一案，陳建仁表示，雞蛋為民生必需品，此次進口雞蛋專案政策，確實已達到調度穩定市場及保障蛋農生計等效益，對於各界所提出的建議，政府會虛心檢討與改進，並持續輔導業者，確保各類蛋品的來源與品質。目前相關部會已對進口雞蛋洗選業者及倉儲、物流業者進行聯合輔導，輔導重點包含正確產地標示、有效日期標示、文件保存及倉儲管理等，幫助業者落實自主管理，確保蛋品符合衛生安全標準。
另對於外界關心食品實質轉型認定一事，陳建仁指示衛福部食藥署應針對食品的實質轉型認定訂定明確規範，並於最短時間提出方案，同時加強對業者與民眾的宣導；另請食品安全辦公室督導相關部會，盤點各項強化管理措施是否已涵蓋足夠層面、有無環節疏漏而未管控，以及相關管控機制是否到位等，務必落實完善食安管理機制。
陳建仁進一步表示，目前進口豬肉在衛福部食藥署「食品追溯追蹤管理系統」有申報追蹤追溯資料，因此豬肉標示錯誤事件才得以快速清查源頭。他強調，民眾有知的權利，施政應秉持公開透明原則，相關部會可透過聯合記者會等方式，讓民眾能在第一時間了解政府政策或措施，以及中央與地方政府如何分工協調，為避免錯假新聞引發民眾食安顧慮，政府在面對各界疑義時，亦應於第一時間即時澄清與妥適溝通，讓民眾安心、放心。
陳建仁請農業部不僅要積極建設農業冷鏈物流體系、做好加強台灣農產品生產追溯，提供國人「三章一Q」好食材，亦需有效掌握國內各類糧食的供需情形，適時進行產銷調節，以因應未來一旦面臨糧食短缺，必須自國外進口時，能夠超前部署，建立最好的糧食安全及食品安全監控機制。
針對進口雞蛋，農業部表示，今年初為消弭雞蛋黑市價格、滿足消費者需求，因此實施限時限地的專案進口政策，並確實達到政策效益，而農業部請中央畜產會執行專案進口雞蛋的過程透明公開，經濟部國貿局和農業部於今年3月舉行貿易商公開說明會，其中超思公司皆符合貿易商四要件：有蛋源且報價合理、可取得檢疫衛生證明文件、有進口雞蛋實績、3月份可以確認第一筆訂單，因此超思是合格廠商。此外，超思因資本額50萬持續被誤解，但超思存款證明有5至6千萬，並提出近4千萬的本票證明予中央畜產會，超思代墊每一批蛋款，因此可證明其營運和清償能力。
農業部強調，為儲備雞蛋安全庫存，農業部會精進國內雞蛋產銷資訊，視國內產量情況啟動進口雞蛋機制，未來進口雞蛋規劃以貿易商自行進口為主，在不影響國內蛋農的前提下，跨部會研議關稅調降措施。未來國內若有需要進口殼蛋，原則上在出口國即經過洗選包裝，全程冷鏈運輸到國內市場後上架。