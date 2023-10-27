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貧富差距大！泰國貧窮學童教育不平等加深　疫情後影響曝

▲疫情後泰國貧富差距擴大，窮人家庭的孩童面臨更嚴重的貧困處境。（圖／報系資料照）
▲疫情後泰國貧富差距擴大，窮人家庭的孩童面臨更嚴重的貧困處境。（圖／報系資料照）

國際中心賴正琳／綜合報導

近幾年泰國經濟快速發展，造就許多大富豪家庭，都市發展也十分繁華，然而經過疫情的摧殘，泰國的貧困家庭經濟惡化，清寒家庭的收入從每月1250泰銖（約1125元新台幣）下降到1039泰銖，面對疫情後的通貨膨脹，越來越難以生存。

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根據《泰國民族報（The Nation）》，泰國公平教育基金（Equitable Education Fund）的調查，家中有學齡兒童的極度貧窮家庭，2023年平均每月收入是1039泰銖，或是每日34泰銖，相比COVID-19疫情爆發前狀況更差，疫情爆發前的2019年，這些家庭的每月收入約為1250泰銖。而這些貧窮家庭的兒童，所能獲得的教育資源更是短缺。

公平教育基金執行長凱佑（Kraiyos Patrawart）指出，這些極度貧窮家庭的每日收入，遠低於國際標準認定的貧窮家庭每日收入80泰銖，經濟的衰退更加惡化了泰國兒童面臨的教育不平等狀況。

凱佑指出，2020年由基金協助的極度貧窮家庭兒童低於100萬人，今年基金已經提供了124萬名兒童獎學金，但他預估真正需要的兒童可能在180萬人左右。

凱佑強調，這些兒童急需政府或民間伸出援手，雖然泰國有15年的免費義務教育，但這些兒童要繼續升學仍然有困難，他們面臨的問題包括缺乏食物、缺乏到學校的交通費、無家可歸或是經常要隨著父母轉換工作而遷移，處境十分艱難，如果連教育資源都缺乏，那麼他們連翻轉階級的管道都沒有。

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