2023「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華攻略！變裝送炸雞、免費南瓜桶

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集合地點：新光三越
集合時間：18:30
出發時間：19:00
踩街路線：新光三越台北天母店起點－忠誠路二段人行道沿線店家－大葉高島屋終點
只要打扮夠勁爆，沿路頭家娘就會送出一張小貼紙，到達終點獲得最多貼紙的前三名幸運兒，可以獲得「大葉高島屋百貨千元禮券」獎品。
📌「天母運動公園全區」10月28日週六 13:00～20:00
眾所矚目的天母運動公園的主活動園遊會，有超人氣「暴太郎戰隊」見面會，還有小朋友最愛的「超人力霸王布雷薩」、新子天下小行星故事舞台、全聯福利熊與水果探險隊、加倍加＆曼陀珠萬聖節限定糖果跟你走，滿天星搞鬼迷宮尋寶之旅、可果美三色精靈搞鬼派對、統一多多不給多多就搗蛋變裝派對、滿天星搗蛋狂歡趴、乖乖好朋友健康操、小兵日記體驗、可口可樂歡樂區、味全龍滿千送百活動、傑立高兒童成長彈跳互動動起來，以及天母商圈特色店家總動員，最奇幻異想的黑色嘉年華，四方妖魔鬼怪齊聚忠誠路大鬧天母城。
📌「小小魔兵大集合」10月28日週六 免費送南瓜桶
排隊時間：11:00
發放時間：13:00
號召可愛小魔兵，把整座天母魔法城堡搞到天翻地覆，參加者可於SOGO天母店、大葉高島屋、新光三越台北天母店，免費領取「南瓜提桶」乙個（限量4500個送完為止）。
還有恐龍大追逃、淘氣旅行趣、奇幻見面會、魔幻藏寶圖、DOZO小隊神秘號召、進擊的小幽靈以及萌鬼打卡時間特輯等多項活動。10月31日前只要穿著萬聖節元素服裝，還可到大葉高島屋B1樓bb.q CHICKEN內用滿1500元，即送「去骨炸雞」（價值369元）。
📌「YOKU MOKU」10月28日週六 14:00～17:00 送「萬聖節原味雪茄蛋捲」
位於天母商圈的日本頂級伴手禮品牌YOKU MOKU，位於新光三越天母旗艦店前，今起登場萬聖節限定打卡佈置道具，還推出限量萬聖節版禮盒商品。10月28日週六 14:00～17:00，除了有孩子王小糖姐姐及知名BJ4舞團阿寶老師唱跳表演；只要與萬聖節南瓜佈景拍搗蛋鬼照，並喊出「不給蛋捲就搗蛋」，即搗蛋成功可獲得「萬聖節原味雪茄蛋捲」一支。
📌萬聖節限定版「天母市集」10月27日週五至10月29日週日
地點：天母西路1號
📌「魔怪商城」10月28日週六 全天
不給糖就搗蛋！天母商圈250個特約店家將發放數十萬顆糖果（糖果數量有限發完為止）。