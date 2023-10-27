控徐佳青巴西性騷吃案還秋後算帳！王鴻薇爆：受害者遭調職、降薪

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王鴻薇說，10月2日自己召開記者會指控徐佳青吃案，11日當事人再次提出正式書面申訴，19日派令就出來，還要求當事人一個月內到職，遭降職、減薪將近11萬，僑委會成為委員長私心報復工具，徐佳青之心更是路人皆知，請問僑委會是這樣對待性騷擾當事人嗎？委員長及相關主管都不用下台或停職接受調查嗎？
受害者歐姓副主任也錄影表示，僑委會人事室在立委召開記者會的外部壓力下才著手召開性平會議，他在巴西時間10月11日提供詳盡的申訴資料給人事室後，不到半天收到緊急通知，再過幾天就收到正式「 將本人調台灣」的派令，要他一個月之內回台到僑委會報到。而被徐佳青確認為 「性騷擾犯」的加害者，經過了大半年，此時此刻他還在巴西聖保羅，原來徐佳青厭惡「舉報」和 「申訴」遠遠大於「性騷擾」案。
受害者歐姓副主任的父母更沉痛表示，今天台灣的公務機關怎麼還會發生這樣的事情？好好的一個女兒去巴西做外交工作，才幾個月就被上司性騷擾，申訴的案子還被主管吃掉，最後竟然還要被調回台灣？而加害者過了大半年人還在巴西，竟然是受害者要被處罰？請僑委會和政府給他們一個合理的答覆。
受害者委任律師柯晨晧也表示，無論「性別平等工作法」第36條、「僑務委員會性騷擾防治措施申訴及懲戒要點」第16條及「外交部性騷擾防治申訴及調查處理要點」均明確規定，「 不得」對申訴人處以「解雇」或「調職」等不利處分，沒有任何但書，徐佳青違規情事重大，會協助當事人向保訓會及相關單位申訴，也會與當事人針對非法調職抗爭到底，拒絕接受僑委會的報復性派任。