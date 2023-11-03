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跨世代／2027中共侵台？學者喊話：5年內免慌！

記者李詠平／專題報導

20241月，台灣即將進行總統與立委大選，如何把年輕人的困境與訴求，傳達給各陣營參選人，是《NOWnews今日新聞》使命之一。透過民調，NOWnews整理出青年世代關注的四大議題，再訪談專家學者，藉此編撰《2023青年政策白皮書》，盼讓各界更了解青年世代的想法，並於今（2023）年1115日舉辦《2024總統大選青年論壇》，讓青年朋友可以和總統參選人直球對決，面對面即時問答。

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《NOWnews今日新聞》針對兩岸議題進行民調，發現20歲至39歲青年中，有超過4成的人支持「維持現狀，朝獨立發展」，對於1980年後的青年世代的「天然獨」傾向，淡江大學兩岸研究中心主任張五岳分析，年輕世代對自由民主和人權的普世價值，有更多的堅持，加上2018年美中開啟大國博弈後，年輕族群從媒體接收到的資訊和角度，也大多來自美國​​​​​；而另一個影響，則是來自於2016年後，中國從外交到軍事的全面打壓，和不時的貿易制裁，也不斷激起青年對中國的負面情緒。

至於全球乃至於國內都關心的「2027前中共會不會侵台？」，張五岳直言「北京從來沒有說5年之內要完成統一」。他解釋，北京曾提出的《新時代黨解決台灣問題總體方略》，就是將台灣問題的解決放在國家發展戰略中，因此北京會做的是，持續推動統一進程，包括不斷提出的「開展民主協商，探索兩制方案」，都是中共不斷推動統一的策略之一。

想了解更多青年世代的想法以及調查數據？透過下方網路連結，可以線上閱讀或下載《2023青年政策白皮書》的完整內容，讓我們一起來關心青年心聲。

👉https://crossroad.nownews.com/NOWnews_2023_YouthPolicyWhitePaper.pdf

NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
●　活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30​

●　活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳​

●　名額有限、滿額為止！！​

●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播​

手刀報名： https://www.accupass.com/go/2024president

此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。

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