李善均和小三吸毒還上床！老婆田慧振一聽「差點暈過去」：好可怕
48歲知名韓星李善均被警方證實涉嫌吸食大麻和多種毒品，還疑似和29歲聲色場所女經理有染，拿500萬元片酬包養小三，愛家好男人形象全面崩壞，南韓資深娛樂記者李鎮浩昨（26）日在YouTube上爆料，已婚的李善均至少私下跟女經理見面7次，老婆田慧振得知老公的醜聞後，內心受到衝擊太大，傳出嚇到差點昏厥。
記者楊穎軒／綜合報導
李鎮浩表示，李善均過去是好老公、好爸爸和暖男人設，吸毒和婚外情的報導一出來，「李善均第一時間先大喊老婆田慧振的名字」，李鎮浩向知情人士確認過，田慧振獲知老公背著結縭14年的她和酒店女多次吸毒、上床，情緒大受打擊，覺得很恐怖，震驚到險些暈倒，不過後來想到兩個兒子，決定扛起責任振作下去。
李善均曾演出電視劇《白色巨塔》、《咖啡王子一號店》、《老婆這週要出牆》、《我的大叔》和電影《寄生上流》，2009年與小1歲演員田慧振結婚，兩人大學時期就認識，愛情長跑約7年修成正果，今年5月，李善均到坎城宣傳新片《夢遊》，還帶著田慧振等家人一起參加，如今幸福美滿的家庭被他一手摧毀，令人唏噓不已。
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