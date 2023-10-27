爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

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侯友宜指出，21日朱立倫希望他跟柯見面確定這樣的想法，到底柯侯、侯柯要不要一起並肩作戰、完成政黨輪替，柯文哲還是沒有回答、沒有同意，不斷提出新的副手人選。
侯友宜說，原本想要22日繼續談，但柯說沒有空，23日他就很清楚把近期談的告訴大家，民眾已經很焦慮、厭煩，再拖下去只是給別人見縫插針的機會，對兩黨都沒有好處。
侯友宜表示，昨天柯接受政黨協商，從16日到26日，整整過了十天，雖然接受，但也沒有明講要侯柯還是柯侯的前提。
有關藍白合期限，侯友宜指出，是柯文哲畫出了月底的底線，因為柯要做決定，接下來還有副手、不分區立委的問題要討論，他也給予尊重，但從十月底往前推，無論是全民調、民主初選都來不及，「這不是我的底線是柯文哲的底線。」
侯友宜提到，柯文哲曾說他當醫生30秒可以決定別人的生死，這十天來拖過多少個30秒？侯友宜一生為國為民在槍林彈雨成長，他是1秒決定他自己的生死，柯文哲30秒決定別人的生死，每人態度不一樣決定的方式不一樣。
侯友宜說，據他所知，政黨協商原本是今天就要做了，結果又要延期，延到下禮拜，現在民意焦慮，希望柯文哲快速回應民意、不要再拖，趕快政黨協商，大家趕快來談，如果選舉都無法合作，怎麼奢談立委跟聯合內閣？「頭過身才會過。」