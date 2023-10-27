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爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

▲國民黨總統參選人侯友宜今日暗批柯文哲藍白合拖太久，應快速回應民意。（圖／資料照片）
▲國民黨總統參選人侯友宜今日暗批柯文哲藍白合拖太久，應快速回應民意。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

有關藍白合將進入政黨協商階段，國民黨總統參選人侯友宜今（27）日再指從16日跟民眾黨總統參選人柯文哲談，到26日柯文表態接受政黨協商，整整過了10天，但對於「侯柯配」、「柯侯配」大前提始終沒有明講，原本政黨協商今天就要做了，結果又要延到下禮拜，民意非常焦慮，希望柯文哲快速回應民意、不要再拖。

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侯友宜被問及藍白合議題時，還原了這段時間談判的過程，侯友宜說，黨主席朱立倫問他對於柯侯都在同張選票的看法時，他不到一秒就答應，因為只要是為了人民他都接受，16日朱立倫跟柯文哲談後，柯文哲沒有回應。

侯友宜指出，21日朱立倫希望他跟柯見面確定這樣的想法，到底柯侯、侯柯要不要一起並肩作戰、完成政黨輪替，柯文哲還是沒有回答、沒有同意，不斷提出新的副手人選。

侯友宜說，原本想要22日繼續談，但柯說沒有空，23日他就很清楚把近期談的告訴大家，民眾已經很焦慮、厭煩，再拖下去只是給別人見縫插針的機會，對兩黨都沒有好處。

侯友宜表示，昨天柯接受政黨協商，從16日到26日，整整過了十天，雖然接受，但也沒有明講要侯柯還是柯侯的前提。

有關藍白合期限，侯友宜指出，是柯文哲畫出了月底的底線，因為柯要做決定，接下來還有副手、不分區立委的問題要討論，他也給予尊重，但從十月底往前推，無論是全民調、民主初選都來不及，「這不是我的底線是柯文哲的底線。」

侯友宜提到，柯文哲曾說他當醫生30秒可以決定別人的生死，這十天來拖過多少個30秒？侯友宜一生為國為民在槍林彈雨成長，他是1秒決定他自己的生死，柯文哲30秒決定別人的生死，每人態度不一樣決定的方式不一樣。

侯友宜說，據他所知，政黨協商原本是今天就要做了，結果又要延期，延到下禮拜，現在民意焦慮，希望柯文哲快速回應民意、不要再拖，趕快政黨協商，大家趕快來談，如果選舉都無法合作，怎麼奢談立委跟聯合內閣？「頭過身才會過。」

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