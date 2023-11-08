跨世代／ 年輕人挺兩岸交流　旅美學者：對台民主要有信心

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對於兩岸交流，美國德州Sam Houston州立大學政治系副教授翁履中呼籲，民眾要對台灣的民主制度有信心。他解釋，有一種聲音憂心兩岸如果交流過多，國人會受到中國大陸的影響，但翁履中強調，台灣人對言論自由、財產自由的期待不會被改變，因此長期來看，如果國人對台灣的民主有信心，台灣人也可能去影響對岸人民。
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NOWnews今日新聞將於2023年11月15日舉辦《2024總統大選青年論壇》，邀請各陣營總統參選人，針對NOWnews編寫出版的《青年政策白皮書》內容，聚焦青年低薪、居住正義、能源政策、兩岸主權四大議題進行論述，並開放現場青年提問總統參選人。
● 活動時間：2023/11/15（三）09:00~16:30
● 活動地點： 台北晶華酒店 3F宴會廳
● 名額有限、滿額為止！！
●NOWnews今日新聞官方粉絲團、Youtube頻道也將全程直播
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此次論壇由《NOWnews今日新聞》與臺灣青年民主協會聯合主辦，協辦單位夥伴有：臺灣學生聯合會、東吳大學法律系、東吳大學政治系、臺灣師範大學學生會、EdYouth、臺灣大學學生會、臺灣高中職學生自治聯盟、政治大學法律系、政治大學政治系、政治大學學生會。