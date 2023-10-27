迎萬聖節！全台5大樂園「裝扮享優惠」整理　最低免門票：299暢玩

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於10月28日~10月29日穿著萬聖節元素，將可免費入園，但遊樂設施正常收費。10月28日將延長營運到晚上21:00，並將於20:00施放煙火秀，且10月28日下午16:00推出星光樂FUN券，每張120元，可暢玩1～13號大型遊樂設施，限本人當日使用。
📍劍湖山世界
即日起至11月5日凡萬聖節變裝全身達70%，上、下身皆裝扮且有佩戴頭飾或臉妝，本人門票下殺299元，同行者499元(至多2人)，變裝本人購票、驗票及入園期間皆須保持裝扮方享本人及同行者優惠。10月28日、10月29日加碼夜間“詭”怪出沒及火舞秀。
📍義大遊樂世界
即日起至10月31日13：30午後「裝扮入園」，可裝扮特定角色，或是全身萬聖服裝、妝容、飾品搭配等，享入園優惠價499元/人。每日最後售票時間至15：30止。10月28日號召全台COSER舉辦全台最長1300公尺萬聖遊行，已有超過300人報名，現在報名再送摩天輪搭乘券1張(限量)。
📍六福村
六福村墓碑鎮已於9月9日登場，即日起至11月19日凡變裝入園，享門票優惠價499元（原價1199元），變裝需達全身70%以上面積變裝，頭臉部、上身、下身均需有變裝或彩繪元素，贈六福關西仙草茶。另外，原本只有假日限定的夜間遊行，即日起至11月19日每周五、六、日及國定假日的夜間再加碼演出，人氣爆棚的「惡靈餐廳」周五亦同步加開午餐及晚餐餐期。
📍麗寶樂園
即日起至10月31日於活動期間著萬聖裝扮，需2人皆身著萬聖裝扮面積達50%以上，雙人套票下殺1,399元(原價2,000元)、親子套票1,099元(原價1,800元)，親子套票限民國99年11月1日後出生之兒童適用，需於現場出示健保卡驗證。期間還有全新花車遊行登場，10月29日還有飯店、樂園兩場次的「熊大萬聖派對」活動，將邀請萬聖節限定版熊大現身。