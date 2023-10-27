嗆聲柯文哲！侯友宜：不是你要不要排除我、要不要嫁娶我說了算
藍白合議題持續延燒，國民黨總統參選人侯友宜近日以結婚比喻藍白合，要民眾黨總統參選人柯文哲「先確認結婚對象是不是我」，柯文哲反稱「好像遭到逼婚」，國民黨主席朱立倫則稱自己是媒人拚共識。侯友宜今（27）日做出表態，在政黨協商的過程中，「不是你要不要排除我，我是最重要的角色，要不要娶嫁，不是媒人說了算，是我說了算！」
記者余祥／台北報導
侯友宜在藍白合議題上，已經表態無論是侯柯配或柯侯配他都接受，而柯文哲昨日同意政黨協商，但對於配對的問題沒有正面答覆，反而是媒體開始報導柯文哲對於副手人選的其他選項，包括前高雄市長韓國瑜等人都被點名。
侯友宜強調，當黨主席朱立倫問他對於柯侯、侯柯在同一張選票的看法時，他不到一秒就答應，只要是為了人民他都接受。
侯友宜說，總統產生的方式先跟政黨趕快做決定，他一定在政黨協商的過程中，「不是你要不要排除我，我是最重要的角色，要不要娶嫁，不是媒人說了算，是我說了算！」
侯友宜說，他在這場選舉會負起完全的責任。
至於媒體詢問，沒有民調要如何決定正副搭配？侯友宜說，相信朱立倫會拿出最大誠意跟包容，一起面對政黨輪替，只要誠心面對，相信不會困難。