爆藍白政黨協商原本是今天！侯友宜：柯文哲別再拖、快速回應民意

嗆聲柯文哲！侯友宜：不是你要不要排除我、要不要嫁娶我說了算

▲國民黨總統參選人侯友宜今日嗆聲柯文哲，藍白合要不要嫁娶不是朱立倫說了算，是他說的算。（圖／資料照片）
▲國民黨總統參選人侯友宜今日嗆聲柯文哲，藍白合要不要嫁娶不是朱立倫說了算，是他說的算。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

藍白合議題持續延燒，國民黨總統參選人侯友宜近日以結婚比喻藍白合，要民眾黨總統參選人柯文哲「先確認結婚對象是不是我」，柯文哲反稱「好像遭到逼婚」，國民黨主席朱立倫則稱自己是媒人拚共識。侯友宜今（27）日做出表態，在政黨協商的過程中，「不是你要不要排除我，我是最重要的角色，要不要娶嫁，不是媒人說了算，是我說了算！」

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侯友宜在藍白合議題上，已經表態無論是侯柯配或柯侯配他都接受，而柯文哲昨日同意政黨協商，但對於配對的問題沒有正面答覆，反而是媒體開始報導柯文哲對於副手人選的其他選項，包括前高雄市長韓國瑜等人都被點名。

侯友宜強調，當黨主席朱立倫問他對於柯侯、侯柯在同一張選票的看法時，他不到一秒就答應，只要是為了人民他都接受。

侯友宜說，總統產生的方式先跟政黨趕快做決定，他一定在政黨協商的過程中，「不是你要不要排除我，我是最重要的角色，要不要娶嫁，不是媒人說了算，是我說了算！」

侯友宜說，他在這場選舉會負起完全的責任。

至於媒體詢問，沒有民調要如何決定正副搭配？侯友宜說，相信朱立倫會拿出最大誠意跟包容，一起面對政黨輪替，只要誠心面對，相信不會困難。

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