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MLB／世界大賽遊騎兵觀戰重點！誰是德州今年的「十月先生」

▲遊騎兵與響尾蛇將在世界大賽正面交鋒，力爭冠軍金盃。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵與響尾蛇將在世界大賽正面交鋒，力爭冠軍金盃。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

MLB世界大賽將在28日正式展開，由國聯冠軍亞利桑那響尾蛇客場出戰德州遊騎兵，此次可說是「養成派球隊」與「大撒幣球隊」之間的對決，響尾蛇與遊騎兵在前年球季都還是百敗球隊，但分別靠著養成收割農場（指響尾蛇）與自由市場花錢政策（指遊騎兵）在今年重返世界大賽，本篇《NOWnews今日新聞》就帶大家盤點德州遊騎兵觀賽重點。

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遊騎兵在本季例行賽最終戰以0:1不敵西雅圖水手，拱手將美中王座讓給休士頓太空人，遊騎兵則以90勝72敗從外卡戰打起，在首輪面對美聯東區坦帕灣光芒（99勝63敗）以直落二橫掃晉級，來到美聯分區系列賽又以3勝0敗橫掃巴爾的摩金鶯（101勝61敗），進到美聯冠軍戰對決本季死對頭太空人，先是在G1、G2搶下勝利，將季後賽連勝堆高至7場，但隨後遭太空人連搶3勝遭到聽牌，便在G6、G7接連搶勝以「下克上」淘汰太空人，此外這個系列戰兩隊都在客場取勝、主場輸球，遊騎兵寫下史上第2次7戰4勝的系列賽，由客隊在主場全勝的紀錄，兩次苦主都是太空人。

▲遊騎兵Adolis Garcia美聯冠軍戰7場出賽中，28個打席數敲出10安、包括5轟、15分打點，與平均打擊率0.277得鬼神成績收下系列賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵Adolis Garcia美聯冠軍戰7場出賽中，28個打席數敲出10安、包括5轟、15分打點，與平均打擊率0.277得鬼神成績收下系列賽MVP。（圖／美聯社／達志影像）
誰是遊騎兵的「十月先生」？若從數據上判斷絕對非打者Adolis Garcia、Corey Seager與投手Nathan Eovaldi莫屬，談起Adolis Garcia這位28歲的大齡新秀，在前年4月因Ronald Guzmán進傷兵名單，球團執行Adolis Garcia的合約並隨即受到重用，初登場就連續3場有安打，並在該季149場出賽中，繳出31轟、141安、90分打點、16盜、打擊率0.243的成績，隨後在2022年繳出27轟、101分打點、盜壘25次的成績，今年火力更上一層樓，在148場出賽中，繳出39轟、107分打點、打擊率0.245，OPS更是首度破8，來到0.836，更在季後賽成為大聯盟史上第一位，在單一系列賽（今年美聯冠軍戰）中連6戰進帳打點的球員，且季後賽至今累積19分打點，超越傳奇名將Nelson Cruz在2011年創下的16分打點，締造隊史單一季後賽最多打點紀錄，更在美聯冠軍戰7場出賽中，28個打席數敲出10安、包括5轟、15分打點，與平均打擊率0.277得鬼神成績收下系列賽MVP。

談起Corey Seager相信許多道奇迷都不陌生，這位強力左打型游擊手在2021年以10年3.25億美金轉戰遊騎兵，在當時遊騎兵總管Chris Young就透露，當簽下Seager時，就代表球隊重建已經結束，Corey Seager回到家鄉德州後實力依舊保持穩定，他的9年職業生涯wRC+從未低於過100，雖然遊騎兵已12年未打入世界大賽，但Corey Seager有經驗，在2020年時就幫助洛杉磯道奇奪冠，他正是那年世界大賽最有價值球員。

▲德州遊騎兵明星游擊手Corey Seager（圖／美聯社／達志影像）
▲德州遊騎兵明星游擊手Corey Seager（圖／美聯社／達志影像）
談到遊騎兵投手群，不得不提季前從波士頓紅襪轉來的Nathan Eovaldi，在下半季雖一度進入傷兵名單，但他的好表現是遊騎兵明星賽前能位居龍頭的關鍵，更入選美聯明星隊，進到季後賽Nathan Eovaldi更猛，目前在季後賽中取得4勝0敗，總共主投26局，防禦率為2.42、被打擊率為0.216、每局被上壘率僅0.96，更送出28次三振。他上一場出賽是美聯冠軍系列賽第6場比賽，以6.1局失2分的優質先發，幫助遊騎兵贏下比賽，並且將系列賽扳平至3比3，生涯季後賽8勝3敗、自責分率2.87、被打擊率2成12，其中世界大賽出賽3場8局責失1分、自責分率1.13、被打擊率1成11，目前已確定為世界大賽G1先發投手。

但遊騎兵陣容還是打優於投，投手深度仍是遊騎兵的問題，尤其是在該如何使用38歲賽揚強投Max Scherzer，必須有更好的規劃，Scherzer在近3場在季後賽登板防禦率高達9.63，且都投不滿5局，但Max Scherzer生涯擁有9年季後賽經驗，在效力老虎與國民時打入世界大賽，並在2019年隨著國民奪下世界大賽冠軍，雖今年季後賽投球成績不盡理想，但相信經驗是Max Scherzer最大的優勢。

▲遊騎兵 Max Scherzer。（圖／美聯社／達志影像）
▲遊騎兵 Max Scherzer。（圖／美聯社／達志影像）

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