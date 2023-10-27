MLB／世界大賽遊騎兵觀戰重點！誰是德州今年的「十月先生」

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誰是遊騎兵的「十月先生」？若從數據上判斷絕對非打者Adolis Garcia、Corey Seager與投手Nathan Eovaldi莫屬，談起Adolis Garcia這位28歲的大齡新秀，在前年4月因Ronald Guzmán進傷兵名單，球團執行Adolis Garcia的合約並隨即受到重用，初登場就連續3場有安打，並在該季149場出賽中，繳出31轟、141安、90分打點、16盜、打擊率0.243的成績，隨後在2022年繳出27轟、101分打點、盜壘25次的成績，今年火力更上一層樓，在148場出賽中，繳出39轟、107分打點、打擊率0.245，OPS更是首度破8，來到0.836，更在季後賽成為大聯盟史上第一位，在單一系列賽（今年美聯冠軍戰）中連6戰進帳打點的球員，且季後賽至今累積19分打點，超越傳奇名將Nelson Cruz在2011年創下的16分打點，締造隊史單一季後賽最多打點紀錄，更在美聯冠軍戰7場出賽中，28個打席數敲出10安、包括5轟、15分打點，與平均打擊率0.277得鬼神成績收下系列賽MVP。
談起Corey Seager相信許多道奇迷都不陌生，這位強力左打型游擊手在2021年以10年3.25億美金轉戰遊騎兵，在當時遊騎兵總管Chris Young就透露，當簽下Seager時，就代表球隊重建已經結束，Corey Seager回到家鄉德州後實力依舊保持穩定，他的9年職業生涯wRC+從未低於過100，雖然遊騎兵已12年未打入世界大賽，但Corey Seager有經驗，在2020年時就幫助洛杉磯道奇奪冠，他正是那年世界大賽最有價值球員。
談到遊騎兵投手群，不得不提季前從波士頓紅襪轉來的Nathan Eovaldi，在下半季雖一度進入傷兵名單，但他的好表現是遊騎兵明星賽前能位居龍頭的關鍵，更入選美聯明星隊，進到季後賽Nathan Eovaldi更猛，目前在季後賽中取得4勝0敗，總共主投26局，防禦率為2.42、被打擊率為0.216、每局被上壘率僅0.96，更送出28次三振。他上一場出賽是美聯冠軍系列賽第6場比賽，以6.1局失2分的優質先發，幫助遊騎兵贏下比賽，並且將系列賽扳平至3比3，生涯季後賽8勝3敗、自責分率2.87、被打擊率2成12，其中世界大賽出賽3場8局責失1分、自責分率1.13、被打擊率1成11，目前已確定為世界大賽G1先發投手。
但遊騎兵陣容還是打優於投，投手深度仍是遊騎兵的問題，尤其是在該如何使用38歲賽揚強投Max Scherzer，必須有更好的規劃，Scherzer在近3場在季後賽登板防禦率高達9.63，且都投不滿5局，但Max Scherzer生涯擁有9年季後賽經驗，在效力老虎與國民時打入世界大賽，並在2019年隨著國民奪下世界大賽冠軍，雖今年季後賽投球成績不盡理想，但相信經驗是Max Scherzer最大的優勢。