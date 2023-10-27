Klook線上旅展開跑！連15日「天天搶1000旅遊金」 日韓泰下殺9折
隨著ITF台北國際旅展將盛大登場，Klook線上旅展也率先開跑，於11月1日至15日一連15天，祭出「天天搶1000元旅遊金」、「全球飯店9折」、「指定日期韓國日本泰國9折」、「日本歐洲火車票9折」等4大超殺優惠，不論是想要賞楓追雪，或是利用年底和過年連假完成人生的夢想清單，大省荷包，都可以把握機會搶優惠。
記者許若茵／台北報導
Klook線上旅展率先開跑，祭出「天天搶1000元旅遊金」、「全球飯店9折」、「指定日期韓國日本泰國9折」、「日本歐洲火車票9折」等4大超殺優惠
Klook線上旅展活動期間，凡全站消費滿12000元，於結帳時輸入限量優惠碼，直接現折1000元。朝聖新開幕或話題飯店也是旅行的大重點，只要活動期間上Klook預訂全球飯店並輸入限量優惠碼，通通享9折優惠，最多可折400元，不僅可訂單一房間，也能和Klook Stay+住宿優惠套票疊加使用。
Klook特別精選韓國、日本、泰國、台灣等6大熱門目的地，只要在指定日期購買就打9折，例如旅客可鎖定11月1日韓國日、11月9日泰國日等，於當日購買目的地商品，並輸入指定的限量優惠碼即享9折，最高可折150元。另在上旅展期間購買日本或歐洲鐵路點到點火車票，輸入指定優惠碼就下殺9折，最高可折300元。