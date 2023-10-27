特企／《Arcade Galaxy》做地圖領獎金　萬元好禮等你拿

盡情揮灑你的創意
台灣團隊 RCADE 與擁有多年手遊開發經驗，旗下多款作品榮獲雙平台的全球精選的玩猴遊戲聯手打造的派對競速遊戲 《Arcade Galaxy》，將於Steam平台推出編輯器搶先遊玩版本《Arcade Galaxy Builder》。除了基礎的地圖組件和遊戲物件，《Arcade Galaxy Builder》更進一步提供了圖形化的邏輯設計工具，允許玩家為物件編寫專屬的行為邏輯，使得玩家的遊戲設計構思更加豐富和獨特。
期間限定終點造型
為了鼓勵玩家們釋放無限創意，開發團隊特別策劃了《Arcade Galaxy地圖大師挑戰賽》，賽期由2023年10月19日至2023年11月20日(UTC+8)。比賽將包括四種不同的獎項，贏家除了可享有豐厚的現金及虛擬獎品，參與者更能獲得期間限定造型，讓你在宇宙中馳騁時更獨領風騷！
與志同道合的創作者一起交流
賽事期間，官方社群將不間斷發布遊戲最新消息及教學內容。玩家也可加入官方Discord社群，與其他玩家和地圖創作者互動交流。開發團隊亦將於Discord頻道提供技術支援，以及Q&A交流等，快來Discord社群與其他玩家及創作者共同交流，一起迎接每一次的挑戰！
跟朋友們一起闖蕩銀河
《Arcade Galaxy》為一款派對競速遊戲，玩家將控制可愛方塊動物競速，挑戰各種創意地圖。正式版將帶來多人連線、自訂遊戲模式、角色自訂、技能等機制。《Arcade Galaxy》計劃於明年初推出。
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