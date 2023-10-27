打破歷年紀錄！112年全運會新竹縣獲5金3銀6銅

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教育局表示，全運會於21日盛大開幕後，陸續傳來捷報，在跆拳道項目中，去年亞洲跆拳道錦標賽國手、新竹縣跆拳道好手顏怡君，堅持追夢，一路從竹東國中到東泰高中，再到國立體育大學在全運會女子組跆拳道對打46公斤級打敗全國各地好手，勇奪金牌，也是這次新竹縣在全運會拿下的首面金牌。
在馬術項目方面，本次亞運國手陳御龍與他的戰馬「CUCCIFLAMINGO」，以第二回合57.19秒在馬術障礙超越個人賽獨占鰲頭奪金，完成二連霸。而在田徑項目，今年共獲得3金1銀2銅，在此項目縣市總排名，為六都外的第2名，表現非常亮眼。
其中「鏈球女王」余雅倩以打破大會紀錄的63公尺02成績，榮獲金牌並破大會紀錄，順利摘下本縣第2面金牌；而女子三級跳遠林玉婷剛在全大運三級跳中拿下銅牌，此次在112全運會以12米83成績為新竹縣拿下第三面金牌；女子組田徑20公里競走則由江佳柔摘下金牌。
另外，就讀湖口高中的刁筱唯參加女子田徑10000公尺項目，以37分36.83秒的成績拿下銀牌；蔡詠旭、戴喬亨則分別在男子組田徑1500公尺及男子組田徑跳遠，皆獲得銅牌佳績，新竹縣田徑今年成績更上一層樓。
自由車項目中，今年共獲1銀3銅好成績，選手張祐綸在男子組自由車越野賽場獲得銀牌、女子組自由車個人全能賽吳婭弘、男子組自由車個人追逐賽邱正昕、男子組自由車團隊追逐賽朱建學、邱正昕、黃冠霖、萬大中協力榮獲銅牌，選手成績出色，令人刮目相看。
而射箭項目則有林佳恩、劉佳耘、劉詩翎與蘇奕云四人合力獲得女子組射箭反曲金牌弓團體賽銀牌；男子組競速溜冰1000公尺爭先賽曾嘉成也獲得銅牌的好成績。
教育局長楊郡慈表示，恭賀每位辛苦的教練及選手，不僅為自己爭取榮耀，同樣為新竹縣爭光。112年全運會新竹縣能有如此佳績，除來自於基層教練的努力培訓，以及各級學校對體育的大力支持外，縣府亦投入多項資源，如參賽補助金的挹注、代表隊補助金、獎勵金的提升及設立培訓補助金外，更積極增加運動設施、引入大型賽事、提升運動風氣，讓選手在新竹縣完整的照顧下，持續站上全國舞台爭取佳績。