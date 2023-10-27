中國前總理李克強心臟病發猝死！12前兆注意　1壞習慣害心臟病發

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根據健保署公開資料針對心臟病的定義為「心臟肌肉氧氣的供應不足所產生的病症」。臨床病症有：心律不整、心絞痛、心血管阻塞、心衰竭，以及無症狀猝死。
📍臨床上有哪些前兆？
胸悶、左前胸壓迫、上腹部有壓迫感、胸痛、呼吸困難、消化不良、心悸、冒冷汗，合併暈眩、疲倦無力、噁心、嘔吐等。
📍合併的危險因子
三高慢性病患者、抽菸、肥胖、缺乏運動、大於45歲的男性、大於55歲或已停經的女性、有心臟病家族史。
📍6大預防措施
- 保持健康：注意日常保健，聽從醫師指導，使生活簡單化可降低心臟病發生率。
- 戒菸：大約30％心臟病發作主因是抽菸，抽菸使小血管狹窄，增加血中一氧化碳含量，降低心臟供氧量。
- 減肥：盡量攝取低脂肪、高纖維的碳水化合物做為能量來源，少攝取肉類食品，因其含豐富飽和脂肪酸，會增加膽固醇含量。另外，少吃油炸食物及甜點，多吃水果、蔬菜、豆類及魚，可使膽固醇下降。
- 不喝酒或喝適量的酒：適量的酒指的是每天飲酒量不超過純酒精20cc，飲酒過量會使心臟肌肉衰弱、心律不整，增加心臟病發作機率。
- 規律運動：保持規律的運動是很重要的，可以增加心肌的耐受力。
- 減少壓力：找出生活中壓力的來源並設法避免。
- 熟悉並瞭解心臟病發作的症狀，一旦有胸悶、胸痛、呼吸困難、冒冷汗、血壓異常等症狀，應立即送醫接受治療。
- 假使有冠狀動脈病史，在送醫前，可先使用醫師開立的舌下含片或噴劑做緊急救護，再送醫接受治療。
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